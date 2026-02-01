Varios detenidos en Neuquén en operativo contra una banda narco: secuestraron cocaína, armas y más de $750.000

La Policía de Neuquén llevó adelante dos operativos antidroga en la ciudad de Neuquén que culminaron con la detención de cuatro personas y el secuestro de estupefacientes, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y diversos elementos vinculados a la comercialización de drogas. Las actuaciones judiciales se originaron tras denuncias anónimas realizadas mediante la aplicación Neuquén Te Cuida, una herramienta destinada a canalizar información ciudadana sobre delitos.

El primer procedimiento se desarrolló en una vivienda ubicada sobre la calle Pedro Genco, casi en la intersección con Néstor Barros, en el barrio HiBePa. La investigación comenzó el 19 de enero, cuando personal del Departamento Antinarcóticos recibió un aviso que alertaba sobre la presunta existencia de una boca de expendio de sustancias ilícitas en el lugar.

A partir de tareas de vigilancia y recolección de pruebas, los investigadores lograron identificar a un hombre y una mujer como ocupantes del inmueble y presuntos responsables de la actividad ilegal.

Con los elementos reunidos, el 30 de enero se ejecutó una orden judicial de allanamiento que permitió la detención de ambas personas. Durante el procedimiento se secuestraron 36,5 gramos de clorhidrato de cocaína en estado sólido compacto, 185 envoltorios de la misma sustancia con un peso total de 113 gramos, una balanza digital con restos de droga, $452.600 en efectivo, dos teléfonos celulares y un dispositivo posnet utilizado para cobros digitales.

La segunda investigación se inició el 12 de enero tras una denuncia anónima que señalaba un domicilio ubicado en la calle Trabajadores Estatales, manzana D, lote 3, del barrio Atahualpa. En ese lugar, según la información recibida, funcionaría otro punto de venta de estupefacientes.

El allanamiento se concretó el 30 de enero a partir de las 20.45 y finalizó con la detención de un hombre y una mujer, además de la clausura preventiva de la vivienda.

En este segundo operativo se incautaron 53,6 gramos de clorhidrato de cocaína distribuidos en dos envoltorios, 8,1 gramos de cannabis sativa, una balanza digital, cuatro teléfonos celulares, recortes de nylon, $301.100 en efectivo, una computadora portátil, dos armas de fuego tipo revólver calibres 38 y 22 y 184 cartuchos de distintos calibres.

En conjunto, ambos procedimientos permitieron desarticular dos presuntas bocas de expendio de drogas en la capital neuquina y reforzaron el valor de la colaboración ciudadana como herramienta clave en la lucha contra el narcotráfico. Las investigaciones continúan bajo la órbita judicial correspondiente.