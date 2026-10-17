Transfemicidio de Azul en Neuquén: hablaron otras mujeres trans que estuvieron con el acusado

El juicio por jurados que juzga a Roberto Daniel Sánchez por el transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén completó una jornada decisiva con la declaración de los testigos presentados tanto por la querella como por la defensa técnica del único imputado. Con la finalización de la etapa probatoria, el debate que modera desde lo técnico el juez Luciano Hermosilla ingresó en su recta final y quedará listo para que el próximo lunes las partes presenten sus alegatos de clausura antes de la deliberación del jurado popular.

Durante la primera parte de la audiencia, la querella representada por los abogados Fernando Gómez, Jesica Falcone y Shirley Sarazola presentó testimonios centrados en la vulnerabilidad y la vida cotidiana de la víctima.

Lorena Covati, compañera de trabajo de Azul en el Centro de Atención, la recordó como una persona “prolija” que “cumplía con su trabajo” y relató que ejercía el trabajo sexual por necesidad económica. En el mismo sentido declaró Carlos González, trabajador de Desarrollo Social, quien resaltó que la conocía desde hacía años y que recurría a esa labor los fines de semana porque su sueldo no le alcanzaba.

Por su parte, Belén Correa, fundadora de la Asociación de Travestis de Argentina, ofreció un panorama sobre la discriminación sistémica y la “deshumanización” que sufre el colectivo, señalando que en los casos de violencia ejercida por consumidores de trabajo sexual suele haber un patrón de descarte.

Los testigos de la defensa y el resguardo de identidades

Posteriormente llegó el turno de los testigos convocados por la defensa ejercida por el abogado Ezequiel Leanza, quienes declararon bajo reservas de identidad que impidieron la difusión de sus nombres, fotografías o detalles personales.

Entre los testimonios citados figuró el de una vecina que sostivo que la víctima tenía antecedentes agresivos en el barrio. “Mi relación era a lo lejos” y recordó que “en el barrio le teníamos miedo”.

Durante el contrainterrogatorio, el fiscal jefe Agustín García buscó notar presuntas contradicciones con declaraciones previas, además de revelar que la testigo no la veía (a Azul) hacía 15 años y que un familiar suyo mantenía vínculos con el entorno del acusado.

Otras mujeres trans que contrató Sánchez

La jornada también incluyó el impactante testimonio de dos trabajadoras sexuales trans que habían sido contratadas por Sánchez en su domicilio y que, al mismo tiempo, conocían a la víctima.

Una de ellas relató un episodio violento vivido con el imputado y definió a Azul como “una de las mejores personas que conocí en Neuquén”.

La otra testigo coincidió en que la víctima era una persona excelente que no buscaba discusiones, enfatizó que está “segura de que Azul no se podía defender” y detalló que Sánchez una vez la contrató por servicios sexuales y tras trasladarla en su camioneta hasta su casa le solicitó «que bajaran la voz para no alertar a su hija que vivía al lado». Ambas mujeres relataron haber consumido droga junto a Sánchez.

Finalmente, amigos y familiares del acusado declararon sobre su perfil familiar desestimando conductas agresivas.

El lunes será el turno del jurado popular

Tras el cierre del desfile probatorio conducido por las partes, el tribunal declaró un receso hasta el próximo lunes.

Ese día se llevarán a cabo los alegatos finales de la fiscalía, la querella y la defensa, momento a partir del cual los doce ciudadanos que integran el jurado popular se retirarán a deliberar para emitir su veredicto sobre la responsabilidad penal de Roberto Daniel Sánchez.