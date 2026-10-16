Un imputado por la causa del hombre baleado en Centenario: el herido sigue grave

La fiscal del caso Guadalupe Inaudi formuló cargos contra un hombre identificado por sus iniciales como H.E.A.C., a quien imputó por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en calidad de autor. El acusado está señalado por haber disparado al menos tres veces contra una camioneta en movimiento, logrando impactar a la víctima en la cabeza.

Actualmente, el agredido permanece internado en la unidad de terapia intensiva con pronóstico reservado.

Ataque a balazos y persecución a pie

El hecho ocurrió el pasado lunes 12 de octubre, alrededor de las 8:00 de la mañana, en la intersección de las calles Santa Teresa y Cuba, en la localidad de Centenario.

De acuerdo con la teoría del caso presentada por la fiscalía, el imputado mantuvo una acalorada discusión con la víctima. Cuando este último decidió retirarse del lugar a bordo de una camioneta Toyota Hilux en compañía de un amigo, H.E.A.C. lo siguió a pie y efectuada al menos tres disparos de arma de fuego contra el rodado en marcha.

Uno de los proyectiles impactó en la región parietal derecha de la cabeza del conductor, lo que le provocó la pérdida inmediata del conocimiento y del control del vehículo. Fuera de control, la camioneta terminó colisionando contra el paredón de una vivienda cercana.

Traslado de urgencia y cuadro médico crítico

La víctima fue asistida inicialmente en el hospital de Centenario y, debido a la complejidad de sus lesiones, fue derivada en código rojo al hospital de Neuquén capital.

Según el parte médico detallado en la audiencia, el paciente sufrió un traumatismo encéfalocraneano grave con múltiples lesiones hemorrágicas intracraneales, manteniéndose en estado crítico. La fiscal Inaudi enfatizó que el deceso no se produjo por causas ajenas a la voluntad del agresor, destacando la celeridad del operativo médico que le salvó la vida en primera instancia.

Cámaras, prendas secuestradas y el arma buscada

Entre las evidencias presentadas para sostener la acusación, la fiscalía cuenta con registros de cámaras de seguridad que captaron la secuencia previa y el momento exacto de la balacera. Además, durante los allanamientos efectuados en el marco de la causa, se secuestraron prendas de vestir coincidentes con las que vestía el sospechoso en los videos. Por el momento, el arma empleada en el ataque no ha sido localizada.

Cuatro meses de investigación y arresto domiciliario

El juez de garantías Luis Giorgetti tuvo por formulados los cargos y fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria. Durante este período se realizarán peritajes a un teléfono celular secuestrado, el relevamiento de más domos de seguridad y el seguimiento de la evolución clínica del herido.

A su vez, el magistrado dio lugar al pedido de la fiscalía y dispuso para el imputado la detención domiciliaria por un lapso de dos meses, la cual se ejecutará mediante monitoreo electrónico y con el resguardo de una consigna policial permanente hasta tanto se concrete la colocación de la tobillera correspondiente.