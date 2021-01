Juventus y City, dueños de los clásicos del día

Jornada intensa en el fútbol europeo, con los tres países importantes del mundo en acción. España e Italia tuvieron encuentros relevantes para sus ligas e Inglaterra definió al segundo finalista de la Copa de La Liga.

Manchester City se impuso en Old Trafford 2-0 sobre el United en el clásico de la ciudad. Los goles fueron de Stones en la primera etapa y Fernandinho a 7 del cierre del partido. En la final del la 'Carabao Cup', el City será rival de Tottenham, que el martes había vencido a Brentford.

Por su parte, en Italia se disputaron los 10 partidos de la fecha 16 del Calcio y en último turno Juventus (30) derrotó de visitante al líder Milan (37) por 3 a 1. El defensor del título fue contundente en un partido parejo y sacó ventajas por Federico Chiesa. El empate transitorio de Davide Calabria, en el primer tiempo, no impidió la caída del equipo donde sigue lesionado Zlatan Ibrahimovic.

Chiesa volvió a quebrar el partido en el complemento (17') y el ingresado Weston McKennie sentenció el pleito sobre los 31'. Paulo Dybala fue titular y participó en los primeros dos goles de la Vecchia Signora, que se mete de lleno en la pelea, ya que tiene un partido menos.

El partido estuvo muy cerca de suspenderse en la previa por los casos de coronavirus detectados en el plantel de ambos clubes.

En el turno anterior, Inter cayó 1-2 ante Sampdoria de visitante. Lautaro Martínez jugó todo el partido y tuvo sus chances pero no pudo anotar para el escolta, que quedó con 36 puntos. Los comandados por Antonio Conte no contaron con Romelu Lukaku y no pudieron aprovechar una oportunidad de oro.

El único gol argentino del día lo marcó Roberto Pereyra para Udinese (16), que igualó 2-2 ante Bologna (17). Además, Spezia (14) dio la sorpresa con el 2-1 en el estadio Diego Maradona sobre Napoli (28) y Roma (33) se acercó mediante la victoria 3-1 sobre Crotone.