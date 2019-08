Los cuatro ganadores por el Rally Regional que tuvo pasada la Vuelta de la Manzana están entre los protagonistas que tendrá la 49 edición que comenzará esta noche con la largada simbólica en Roca.



Llegarán a esta nueva edición con diferentes realidades, aunque con el mismo objetivo de ser protagonistas y pelear por la victoria.



De los cuatro que el año anterior ganaron la Manzana, tres fueron campeones. Matías Ávila se quedó con el título en la Clase A-7; Jorge Topo Grassano en la Clase A-6 y Damián De Grossi en la A-1, al que le sumó el absoluto porque fue el que más sumó entre todas las categorías.



Sólo Guillermo Aubone, ganó la general por el Regional y el Grupo N-2, no fue campeón, pero peleó el título hasta el final del pasado certamen.



Los cuatro volverán a estar entre los protagonistas de la Manzana, pero sus realidades son diferentes. El único que llega a la histórica prueba adelante es De Grossi.



Ganó dos pruebas y lidera con una buena ventaja en la división menor, con el mismo Ford Ka que lo llevó a ganar su primera Manzana.



Grassano no pudo prolongar el dominio que lo llevó a ser campeón el año último. No empezó bien el nuevo certamen, no estuvo en la segunda y en la tercera abandonó.



Recién en la cuarta peleó adelante y sumó para estar quinto en la A-6, la división más numerosa del Regional.



Para el campeón será una bisagra la Manzana, porque está a 32 puntos deCarlos Simonelli, quien está primero en el certamen. Una victoria o una buena cosecha le permitirá mantener sus posibilidades de retener el título.



Ávila reaparecerá en la Manzana. Dejó el Renault 18 que lo llevó al título y estrenará un VWGol, que supo ser campeón en el Regional. Su regreso será un gran refuerzo para la categoría que tiene como líder a Claudio Simonelli.



Aubone estuvo afuera del certamen hasta la fecha anterior, donde se presentó con un flamante Ford Fiesta.A pesar de un revolcón tuvo parciales interesantes y se anota como candidato en el competitivo Grupo N-2.