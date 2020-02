La alegría de Nahuel Pennisi tras un triunfo doble en Viña del Mar

El guitarrista, cantante y compositor Nahuel Pennisi se alzó con los premios a "Mejor Intérprete" y "Mejor Canción" por su tema “Avanzar” y así hizo doblete en la categoría folclórica de la 61era. edición del Festival Internacional de Viña del Mar.

Feliz y agradecido, el artista oriundo de Buenos Aires, compartió sus sensaciones con sus seguidores a través de sus perfiles en Instagram y Facebook. Este fue su mensaje:

"No me alcanzan las palabras para agradecer la enorme emoción que siento.

Aún me cuesta creer estar regresando a mi país con ambas "GAVIOTAS".

Este premio es para mí un signo de trabajo y esfuerzo. Dejé mis tesoros más preciados para estar aquí compitiendo en representacion de mi país.

Agradezco a Dios todo el Amor, tanto representado en los que me acompañan desde que la calle era mi escenario, como en los que me dieron su "voto" entregando horas de sueño para apoyarme cada noche en este @elfestivaldevina .

Agradezco haber sido yo el intérprete de "Avanzar", canción maravillosa de mi gran amigo, compañero, hermano @leoncuye .

Agradezco a mi manager @aledebagge70 con quien llevo recorriendo caminos desde hace años, juntos a la par.

Gracias a mi equipo de producción, quienes también son una parte importante de este premio.

Un agradecimiento enorme a la organización del Festival, a la compañía @sonymusicargentina

Y @sonymusicchile por la confianza depositada en mí.

¡Gracias, familia! Gracias, amigos de la vida!

¡GRACIAS ARGENTINA!"

Los encargados de calificar ambas competencias fueron el cantante Luciano Pereyra, el coreógrafo y director teatral Anibal Pachano, el artista puertorriqueño de música urbana Pedro Capó, la intérprete chilena Denise Rosenthal, la actriz brasileña Isabela Souza y los comunicadores chilenos Titi García Huidobro, Karen Doggenweiler, Carmen Gloria Arroyo y Francisco Saavedra.

A ellos se sumó el llamado jurado virtual, formado por el público que pudo evaluar desde sus hogares a los competidores a través de una aplicación para celular, informó la agencia de noticias EFE.