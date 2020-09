La Asociación de Técnicos de Río Negro y Neuquén se abre camino

En las ligas regionales, a diferencia de los torneos nacionales, si no rueda la pelota también se frena la actividad económica.

Los trabajadores del rubro sufren la pandemia y los directores técnicos son de los más perjudicados.

Sin vínculos contractuales con los clubes, muchos entrenadores intentan vivir del fútbol y la realidad económica se les hace muy difícil.

Por esa razón, gran parte de los DT de la región se unieron para impulsar la Asociación de Directores Técnicos de Río Negro y Neuquén, a la que solo le falta la personería jurídica-ya en trámite- para ser considerada como tal.

“Queremos representación, que alguien se siente a la mesa formalmente a discutir por nosotros. Salimos a pedir ayuda pero para hacerlo necesitábamos la personería”, expresó quien será presidente de la Asociación, José “Pato” Gentili.

Mientras a nivel nacional algunos entrenadores como Ricardo Caruso Lombardi buscan democratizar ATFA (Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino) y se oponen a la actual gestión, en el proyecto zonal la idea es incluir a todos, más allá de su postura en esa disputa.

“La característica de la asociación es que entren todos los técnicos recibidos. Después cada uno trabaja en su lista. Nos hemos juntado casi 100 técnicos en el último mes y medio”, agregó el DT de Villa Iris.

Los proyectos muchas veces los aportan los técnicos, por eso suelen terminar como dirigentes. Creemos que esto ayudará a los DT y también a los clubes”.

Aunque el Consejo Federal decretó recientemente la obligatoriedad del título de técnico para dirigir, esa realidad aún no alcanzó a las ligas regionales y es uno de los puntos a tener en cuenta.

“Queremos que todos estudien la carrera y se reciban para dirigir.Que los padres de chicos en inferiores o los ex jugadores también se formen para ejercer”, indicó el “Pato”.

Más allá de si cobran un sueldo o no, la falta de beneficios por trabajar en negro representa uno de los principales reclamos.

“Hay técnicos que hace 30 años que dirigen y tienen 65 y no se pueden jubilar, no tienen aportes. Si no podemos tener contrato queremos, al menos, poder facturar en un monotributo”, aseguró Gentili.

“Hay muchos que tienen obra social por su familia. Estamos hablando del deporte más popular del país y de los técnicos que son los que forman a los protagonistas, una parte esencial”, amplió al respecto.

“En Río Negro y Neuquén hay poca participación gremial pero sí hay muchas necesidades. Nuestra situación es mala”. José “Pato” Gentili es DT de Villa Iris y será el presidente de la Asociación.

Para los entrenadores que se sumaron al proyecto, la unión es fundamental para mejorar su situación laboral.

“Íbamos hablando entre todos y nos fuimos dando cuenta que la mayoría cobró por última vez en febrero o marzo. Teníamos la esperanza de recibir algo del aporte que tuvieron los clubes, que son nuestros empleadores”, comentó Gentili.

Mientras aguardan por la personería jurídica, los técnicos de la Asociación aúnan fuerzas con el sueño de tener una realidad justa para su trabajo.