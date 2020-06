La ATP criticó la actitud de Novak Djokovic

El presidente de la ATP, el italiano Andrea Gaudenzi, criticó hoy la actitud del serbio Novak Djokovic y de los demás jugadores que participaron del Adria Tour, un torneo de exhibición disputado en los Balcanes que causó hasta el momento ocho contagios de coronavirus en el entorno de los tenistas.

"Esto es como cuando tus hijos empiezan a andar en bicicleta y les dices que se tienen que poner casco. Ellos te dicen que no, que no y que no, hasta que se caen y golpean. Entonces se montan en la bici y empiezan a ponerse el casco", comentó Gaudenzi, de 46 años.

"Ahora todos sabemos que podemos contagiarnos fácilmente, así que vamos a tener mucho más cuidado", añadió el ex tenista, quien en su época de jugador llegó a ocupar el puesto 18 del ranking mundial, en 1995.

El Adria Tour organizado por Djokovic en los Balcanes arrojó hasta el momento ocho casos positivos de coronavirus. En esta jornada se supo de los test positivos de Nole y su esposa Jelena Ristic, y antes se habían conocido los de Grigor Dimitrov, Borna Coric y Viktor Troicki, más el preparador físico Marko Paniki, y el entrenador de Christian Groh.

La ATP en conjunto con la WTA suspendieron ambos circuitos en marzo pasado debido a la pandemia de coronavirus, había anunciado el calendario para los próximos meses con la reanudación de la actividad el 14 de agosto con el torneo de Washington. La situación actual podría modificar el regreso del tenis.