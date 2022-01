La carne subió más que la inflación en 2021: un 60%

El precio de la carne subió 60% en 2021, casi 10 puntos por encima de la inflación general, con picos de hasta 66,6% según la región del país. En las provincias del noroeste fueron las que más sintieron la suba de precios. En la Patagonia los valores se incrementaron un 59,3% a lo largo del año pasado.

El dato cobra valor porque surge del Indice de Precios al Consumidor (IPC) que de esta forma pone en cuestionamiento la política oficial de prohibición de exportaciones y congelamiento de precios.

Los valores de uno de los productos más tradicionales de la mesa de los argentinos tuvieron la misma tendencia durante todo el año y el Gobierno no logró frenar esta inercia.

La situación de precios fue diferente de acuerdo a la región del país. El mayor aumento se dio en el noroeste donde los precios subieron 66,%, luego aparece la región Pampeana con un alza de 63,2%, un escalón por debajo se ubicó el GBA con actualizaciones anuales por 60,6% y el noreste 60,2%. En Cuyo la variación fue de 59,7% y en la Patagonia de 59,3%.

Ante la disparada del precio de la carne, el Gobierno dispuso el junio el cierre de las exportaciones de determinados cortes y prolongó la medida al comenzar 2021 para siete cortes populares. Asimismo, incluyó una serie de cortes en el programa Precios Cuidados que comenzó a regir esta semana.

A la par, el presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA) Daniel Urcia, estimó que el consumo de carne vacuna va a seguir bajando este año, pero consideró que seguirá en alza la demanda de cerdo y pollo. Según el dirigente, “hay cambio de hábitos de consumo y en el total de carnes, estamos consumiendo más que una década atrás”.

“Desde 1980, la población argentina casi duplicó, pero la producción de carne vacuna sigue siendo la misma. Entonces, no se ajusta sólo por consumo o poder adquisitivo, si no por cantidad de oferta y por el crecimiento de carnes que no son vacunas”, explicó Urcia. En declaraciones al programa “Esta mañana”, que se emite por radio Rivadavia, el empresario aseguró que 2021 “fue muy bueno” para el sector frigorífico que, a su criterio, logró garantizar “un buen abastecimiento”. (Noticias Argentinas)