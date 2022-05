¿Veredas en buen estado?: empecemos por el Municipio

No solo se requieren calles en buen estado (al menos sin derrames cloacales como vemos habitualmente en Roca). También es necesario que haya veredas en condiciones para que las transite el peatón sin riesgo.

¿Qué vemos en Roca? Entre los comerciantes que colocan sus sillas, mesas, carteles, cercos y macetones en las veredas; los vecinos que no las limpian o dejan por semanas sus escombros y materiales de construcción; otros que no recogen los excrementos de sus perros; aquellos que suben sus autos sobre las veredas a modo de garaje, taller mecánico o para lavarlos; los que trabajan o exhiben productos sobre ellas… nos quedamos sin otros pasos peatonales que no sean la calle, con los peligros que conlleva.

Se hace necesario que los funcionarios de la Municipalidad pongan un poco de control al espacio público. Cuidarlo, garantizar un tránsito fluido para todos los ciudadanos (sobre todo para aquellos que tienen discapacidades físicas) es una responsabilidad que tiene que ser compartida por todos: las autoridades, haciendo cumplir las normas vigentes que establece, y nosotros, los vecinos, aceptando las disposiciones vigentes.

Pero empecemos por casa. Digámoslo claramente: la vereda de la Municipalidad de Roca -por Mitre y por Sarmiento- no es el mejor ejemplo de lo que deseamos todos. Baldosas levantadas y acanaladas que dejan un relieve propicio para la caída; algunas rotas, otras ausentes… Así como el Municipio no duda en rehacer plazas y espacios -y lo hace muy bien- ya es hora de que se ocupe de su propia vereda, la deje en condiciones y dé el ejemplo. Después de todo, se trata del principal edificio público de los roquenses.