La Cordillera pide que no viajen turistas este finde XL

El aeropuerto no funcionará este finde (Archivo)

Las municipalidades de San Martín de los Andes y Villa La Angostura pidieron públicamente que en este fin de semana largo los turistas no visiten esas ciudades. En El Bolsón advirtieron que controlarán a los extranjeros. Bariloche no tomó una decisión en ese sentido, pero empresarios y funcionarios esperan que la clausura de vuelos y viajes en micro harán que los visitantes no viajen.

Fuentes del sector empresario dijeron que las reservas en Bariloche cayeron de manera notable y que no esperan gran afluencia de turistas este finde.

"El municipio de San Martín de los Andes, a través de su intendente Carlos Saloniti, solicita y recomienda a quienes se encuentren planificando un viaje a nuestra localidad con motivo del fin de semana largo, a no hacerlo, respetando las medidas de seguridad emitidas por parte de los bobiernos nacional y provincial", dice un comunicado de prensa.

"El municipio de Villa La Angostura informa que, frente al inicio de un nuevo fin de semana largo, esta localidad no estará preparada para recibir al turismo", comunicó la otra localidad turística del sur neuquino.

Bariloche no tendrá oficinas de atención al turismo y dispuso "retringir a partir del 17 de marzo 2020 hasta el 31 de marzo 2020 inclusive en todos los comercios gastronómicos, bares, pubs, cervecerías y comercios afines el aforo de personas al cincuenta porciento (50%) de acuerdo a la capacidad original establecida en la habilitación comercial de cada local, y disponer una distancia de un metro y medio (1,5 mts) entre mesa y mesa, debiéndose señalizar las restringidas para su uso o retirar las mismas del espacio habilitado, evitando la aglomeración de personas".

Lo mismo dispuso la municipalidad de El Bolsón.