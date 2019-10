La deuda externa acaparó la agenda tras el primer debate

“Quiero que quede claro que dos de cada tres pesos que tomamos de deuda, fueron para pagar deuda del gobierno anterior. El peso restante fue para cerrar el déficit que teníamos. En nuestro gobierno la deuda creció el 26% del PBI. Durante el kirchnerismo aumentó el 38% del PBI”. Fueron las palabras del Presidente Macri al referirse al endeudamiento durante el debate de la semana pasada. “No sé en qué país vive Macri. De los u$s 39.000 millones que nos dio el Fondo, se llevaron 30.000. Se los llevaron sus amigos, Presidente. Y algún día van a tener que dar explicaciones”, retrucó el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández.

El cruce dialéctico, tal vez el más picante que dejó el debate presidencial, volvió a poner el tema de la deuda en la agenda pública. Ambos candidatos volvieron a referirse al tema en cada una de sus apariciones públicas a lo largo de la semana.

“ La plata del FMI fue para pagar las deudas que dejaron ellos”, insistió el mandatario durante la marcha del “Si se puede” en Villa Carlos Paz, Córdoba. Ese mismo día en una entrevista brindada a una FM de la misma localidad, el periodista lo inquirió sobre los u$s 130.000 millones de deuda asumidos durante su gobierno. “¿Cómo haces esa cuenta?”, preguntó el Presidente. “Los u$s 130.000 millones no están, no sé como los construís”, cerró.

Al día siguiente, durante el acto del día de la lealtad en La Pampa, llegó la respuesta de Fernández. “La política exige no mentirle a la gente. El Presidente sigue mintiendo y dice que la deuda que tomó es para pagar la que dejamos nosotros. Presidente, ¡hay que ser desvergonzado!”, arengó el postulante del peronismo.

El ida y vuelta discursivo, es lógico, y propio del momento más álgido de la campaña presidencial, cuando faltan apenas siete días para la elección general. Lo cierto es que un sencillo chequeo de datos oficiales, permite arrojar luz sobre los datos a los que ambos candidatos se refirieron en la semana.

La discusión más valiosa ya no son los números de la deuda. El interrogante es en cambio cómo se afrontará la misma en los próximos años.



Es la propia página web del Ministerio de Hacienda de la Nación que conduce Hernán Lacunza, la que desmiente la información utilizada por el Presidente durante el debate. De allí surge que en 2004, un año después de la asunción de Néstor Kirchner, el ratio Deuda Pública Bruta/PBI era del 118,1%, y que para el año 2015, esa relación se había reducido hasta el 52,6%.

Asimismo, los datos oficiales muestran que para el segundo trimestre de 2019, la relación Deuda/PBI llega al 80,7%. El dato, no incluye los u$s 39.000 millones que el Fondo Monetario desembolsó en Argentina durante los últimos 15 meses. Si se incorpora esa suma, que si bien no es deuda contraída con privados y es pasible de renegociación con el organismo, es un compromiso exigible, resulta que el ratio Deuda/PBI se eleva hasta el 90,2%. El incremento de los últimos tres años y medio, asciende así al 37% del PBI.

El mismo gráfico que ofrece el Ministerio de Hacienda, revela que el monto de la Deuda Pública cuando asumió el actual gobierno, era de u$s 240.665 millones, mientras que en el segundo trimestre de 2019, asciende a u$s 337.267 millones. Un incremento de u$s 96.602 millones. Si a ello se suman los u$s 40.000 millones comprometidos con el FMI, resulta una suba de u$s 136.602 millones en menos de cuatro años. Es la cifra a la que refirió el periodista cordobés durante la entrevista al mandatario.

A decir verdad, los datos están públicamente disponibles, lo que convierte en trivial la discusión sobre los números. El verdadero eje de la discusión, debiera ser ‘cómo afrontar semejante nivel de endeudamiento de cara al futuro’. En ese sentido, las señales también llegan desde los atriles de campaña. El acto por el día de la lealtad, el primero con todo el peronismo unido luego de muchos años, sirvió además para escuchar quizá por primera vez en toda la campaña, a una encendida Cristina Fernández de Kirchner. “Creo que vamos a tener que saber en qué se fue la plata de endeudamiento que se ha tomado en estos años. No sería justo si no”, afirmó la ex Presidenta. “Que la devuelvan ellos”, agregó.

Las palabras de la señora, no hacen más que poner signos de pregunta sobre el tono de la reestructuración que Alberto Fernández ha anunciado en repetidas ocasiones, tanto públicamente como a través de sus emisarios frente a los inversores internacionales en Wall Street. ¿Cuál será el tono de esa reestructuración?¿Implican las palabras de Cristina desconocer la legitimidad de la deuda asumida por el país durante el macrismo?¿Complica el discurso la estrategia moderada que el candidato del Frente de Todos intenta imprimir a la campaña?

Poco tiempo resta para conocer las respuestas.