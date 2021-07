La economía neuquina ante un desafiante escenario global

Por Pablo Benitez Jaccod (*)

Salida al mar. Neuquén cuenta con una doble conectividad oceánica a través del Atlantico vía Bahía Blanca y San Antonio, y por el Pacífico en Chile.

La revolución tecnológica liderada por las petroleras norteamericanas, que permitió extraer petróleo y gas de yacimientos no convencionales, marcó un antes y después en la geopolítica hidrocarburífera mundial y posiciona a Neuquén a través de Vaca Muerta ante el comercio energético global.

La Agencia Internacional de Energía estima que China, India y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), representaran alrededor del 80% de las importaciones mundiales de GNL para 2040.

A raíz de esto, el corredor bioceánico entre el Bío Bío, Neuquén y Bahía Blanca, junto a él Tren Trasandino y el Tren a Vaca Muerta recobran una importancia estratégica que de materializarse podría cambiar las condiciones de desarrollo de la Patagonia norte. La modernización de la infraestructura ferroviaria tiene un efecto crucial sobre la competitividad local, ya que implica un aumento de la capacidad del crecimiento potencial de largo plazo, fortaleciendo su relevancia internacional

La logística y la baja de los costos del transporte, influyen positivamente en cualquier estrategia de inserción internacional. La industria del shale se ha convertido en sinónimo de innovación tecnológica del capitalismo avanzado, necesitando de una inversión permanente de la infraestructura

Señala William Easterly en su libro ‘’La evasiva búsqueda de crecimiento’’, que el papel de la inversión en bienes de capital, con el objetivo de que las maquinarias produzcan un impacto permanente, se debe dar en los sectores donde hay una ventaja competitiva real.

Potencial exportador. Vaca Muerta y su llegada al mundo.



La ausencia de marcos institucionales sólidos, con precios distorsionados, y un sector financiero incapaz de respaldar nuevas inversiones en bienes de capital, son características propias de las economías cerradas como la Argentina. Con ese marco, se provocará una mala asignación del capital hacia megaproyectos ineficientes.

Un elemento destacable es que Neuquén se encuentra estratégicamente en el centro del corredor, otorgándole una buena accesibilidad a puertos marítimos. Accede al océano Atlántico a través de los puertos de San Antonio Este y Bahía Blanca, a 500 km de distancia, y al océano Pacífico por los puertos de Talcahuano y Corral de Chile, a unos 700 km. Existe la posibilidad de que, a través de este corredor, se agilice el contacto con la Cuenca del Plata y la hidrovía. Es decir, con el conglomerado agroindustrial más competitivo del mundo. Son transportados por este medio unos 125 millones de toneladas de productos. De los 4,5 millones de tn de cereales que van al mercado chileno, buena parte podría trasladarse por las vías férreas del bioceánico.

Otro dato poco conocido a tener en cuenta para Neuquén, es que Chile gracias a su enorme red de acuerdos de libre comercio y complementación económica con 64 economías del mundo que representan el 87,7% del PIB mundial, ha producido una diversificación de sus exportaciones. El 52% de las exportaciones del país son ‘’no cobre’’, creciendo a una tasa promedio anual del 7%, pasando de envíos por u$s 13.656 millones en el 2003 a u$s 38.976 millones en el 2019 sobre un total de u$s 75.482 millones.

La diversificación que aumento la oferta exportable de alimentos y madera chilena, se ha dado en las regiones que limitan con Neuquén. Los Lagos, Biobío, Araucanía y Los Ríos, exportaron en su conjunto por unos u$s 11.225 millones a través de 1.238 empresas exportadores. A su vez, la continua exposición de sus empresas locales a los estándares internacionales ha sido un factor inductor de nuevas tecnologías productivas.

Durante el 2019, las exportaciones neuquinas ascendieron a unos u$s 306 millones. Chile fue el principal destino de las exportaciones, con el 69,0% de los despachos, seguido por Mercosur (15,5%) y NAFTA (7,1%).

Integrarse al mundo no significa hacerlo solo a nivel país, sino también desde las provincias y la mejor manera es a través de las regiones, tal como le expresa el Art. 124 de la Constitución Nacional. Institucionalizar una micro región entre las provincias argentinas y chilenas mencionadas, sería una poderosa herramienta de acción y una masa crítica que busque aumentar los vínculos con el Asia Pacifico.

Ahora, la actual inserción internacional Argentina es nociva para los intereses de la provincia, teniendo en cuenta que el objetivo debe ser la búsqueda de inversiones extranjeras, la necesidad de consolidar una macroeconomía estable, y que modernizar el MERCOSUR se torna urgente.

A medida que crecen los acuerdos comerciales también lo hacen los flujos de inversiones internacional entre los signatarios. Entre el 2010 y el 2019, Argentina acumulo un stock de IED de U$S 67.170 millones, muy atrás de los U$S 267.820 millones de Chile. Según el instituto Oxford de Estudios Energéticos, el boom exportador de gas desde Vaca Muerta podría ocurrir a partir del 2030 y si se invirtieran U$S 50.800 millones.

En pleno siglo XXI, la agenda de los gobernadores debería comenzar a tomar posiciones sobre la orientación de la inserción internacional Argentina.



(*) Mg. en Economía Política

Datos 80% Es la porción de las importaciones mundiales de GNL que se concentran en China, India y Asean. 500 Km. Los que separan a Neuquén del Puerto de Bahía Blanca y del Océano Pacífico.