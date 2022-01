Gustavo Lemos está preparado y a la espera de la pelea más importante que tendrá en su impecable campaña como rentado. Gentileza.

La gran oportunidad que tanto espera se acerca, aunque todavía hay aspectos a resolver. La pelea eliminatoria al título mundial ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) entre Gustavo Lemos y el galés Lee Selby parece encaminarse a una subasta, luego de que los equipos de ambos boxeadores no llegaran a un acuerdo hasta el momento, según comunicó la entidad. Por tal motivo, la FIB agendó la realización de la oferta para el próximo 25 de enero, oportunidad en que se resolverá qué empresa será la encargada de la promoción, las potenciales fechas y sedes.

Acorde a lo ordenado por el organismo, el invicto Lemos y el ex campeón mundial Selby deberán enfrentarse en una pelea eliminatoria. Se trata de los dos mejores clasificados disponibles, quienes dirimirán el lugar de retador obligatorio del título mundial ligero FIB, en poder del invicto australiano George Kambosos, quien destronó al estadounidense Teófimo López de sus cinturones de la FIB, la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Luego de que el período de libres negociaciones no terminara en un acuerdo, la FIB determinó el 25 de enero como día de la subasta. La compañía que ofrezca la mayor cantidad de dinero será la encargada de organizar la pelea.. No obstante, las partes todavía continúan negociando. La información fue confirmada desde OR Promotions, promotora que maneja los destinos del bonaerense.

Pase lo que pase, en la empresa ORPromotions confían ciegamente en las condiciones del invicto argentino para quedarse con el principal lugar del escalafón. “Tito está como nunca. Vamos a tener a un número uno. De eso no tenemos dudas”, aseguró Georgina Rivero.

Se trata de la pelea más importante para el argentino. Lemos, con 27 victorias, de las cuales 17 fueron por nocaut, el número 3 del ranking mundial ligero FIB, vigente campeón latino superligero FIB, y que fuera monarca latino FIB y juvenil FIB de los ligeros, se medirá a Selby, cuarto en el mismo listado, ex campeón mundial pluma FIB, ex monarca británico y europeo pluma, e intercontinental ligero FIB.

Ambos irán por el lugar número uno dejado por Kambosos. Cabe remarcar que, en el último listado de la FIB, el dos está vacante. En el anterior correspondía al mexicano Isaac Cruz, quien cayó el 5 de diciembre último ante el estadounidense Gervonta Davis por el título mundial ligero AMB regular, por lo que la entidad recurrió a los siguientes dos púgiles disponibles.

Desde hace tiempo Lemos es una de las principales figuras del boxeo nacional. A los 25 años, superó a cada rival en el país, y anhela su posibilidad internacional. Entre sus victorias más importantes se encuentran las obtenidas sobre Miguel Acosta, los venezolanos Néstor Armas, Galvis Guerra y Jeison González, los mexicanos Uriel Pérez y Jorge Páez Jr., Jonathan Eniz y Demián Fernández.

En su última presentación, el 17 de abril, el apodado Eléctrico acabó con Maximiliano Verón por nocaut técnico en el octavo asalto y retuvo su título latino superligero FIB en una recordada y fatídica noche que terminó con su rival internado, y operado. Afortunadamente, Verón se encuentra recuperado, aunque alejado de la actividad.

La fecha fijada para la subasta es real. De todas formas, todavía estamos negociando con los representantes de Selby. Por eso, si llegamos a un acuerdo, obviamente no se realizará la subasta. Sino, la encararemos con todo lo que eso significa”, Georgina Rivero, integrante de OR Promotions, que maneja la campaña de Gustavo Lemos.

El galés Lee Selby fue en su momento uno de los mejores boxeadores del mundo y será un duro rival del argentino Gustavo Lemos. Gentileza.

Con 34 años, Selby se midió a los mejores del planeta. Después de vencer a boxeadores de la talla de los británicos Stephen Smith, Martin Lindsay, Ryan Walsh, Rendall Munroe, el rumano Viorel Simion y el australiano Joel Brunker. Su noche consagratoria llegó el 30 de mayo de 2015 cuando destronó al ruso Evgeny Gradovich en decisión técnica y fallo mayoritario del título mundial pluma FIB. Luego, lo defendió ante nombres como el mexicano Fernando Montiel, el estadounidense Eric Hunter, el argentino Jonathan Barros, y el mexicano Eduardo Ramírez, hasta que el 19 de mayo de 2018 lo cedió a manos del inglés Josh Warrington en fallo dividido.