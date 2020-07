Día Internacional del Cooperativismo: la génesis de un mundo fascinante

Como “fascinante” y “muy interesante” definió Patricia Rodríguez Sábato al mundo cooperativo, mundo del cual pasó a formar parte a partir de enero de este año en la provincia de Río Negro.

Rodríguez Sábato es la flamante Directora de Cooperativas y Mutuales de la gestión que encabeza Arabela Carreras, misión que comparte con el subsecretario de Cooperativas y Mutuales, Héctor Ressel.

Con motivo de conmemorarse hoy un nuevo Día Internacional del Cooperativismo, Río Negro entrevistó a la funcionaria que por estos días transcurre su vida en Viedma, aunque hace un par de décadas que tiene su residencia establecida en la hoy nevada y fría San Carlos de Bariloche.

La pesca en la zona de San Antonio, otro sector productivo representado por una cooperativa en la provincia de Río Negro.

“En Bariloche hace veinte años que vivo y ahí tenemos la CEB (Cooperativa Eléctrica Bariloche), todo circula alrededor de ella, sepelio, obra social, planeamiento, todos somos asociados a una cooperativa de una manera u otra”, dice la funcionaria como para dejar claro la presencia del movimiento cooperativo en la provincia.

“Quieras o no (el cooperativo) es un movimiento muy importante, y por este motivo es que en esta gestión le queremos dar una impronta muy fuerte, aunque ahora nos agarró esta pandemia”, plantea Rodríguez Sábato sobre la situación actual marcada por el ritmo que impone la pandemia de la covid-19.

“En esta situación se da algo especial porque generalmente quienes están al frente de las cooperativas ahora están confinados, son personas grandes. Una de las metas que ya nos habíamos propuesto antes de asumir es armar jóvenes que tengan la posibilidad de integrarse a cooperativas y que haya una reactivación, una renovación, la idea es asociar a jóvenes que mantengan vivo todo este movimiento”, aclara la funcionaria sobre uno de los ejes de trabajo establecidos para el sector.

Muchas veces no se termina de entender la palabra cooperar, que es solo eso cooperar con el otro, parece una ecuación fácil, pero no lo es”. Patricia Rodríguez Sábato, Directora de Cooperativas y Mutuales de Río Negro.

Luego plantea cuál es el panorama cooperativo de la provincia rionegrina: “Hoy tenemos 235 cooperativas vigentes en la provincia, que están funcionando bien, pero hay muchas con problemas de papeles. Nosotros desde el área estamos implementando, junto con la Federación de Cooperativas, un programa de financiamiento, de salvataje, que permita ayudar a varias de estas cooperativas que tienen ganas de seguir en actividad. Actualmente la cantidad de entidades suspendidas es similar a las que están vigentes, queremos avanzar sobre las suspendidas, ver si tienen intenciones de continuar y a partir de ahí elaborar un plan para que puedan resolver su situación”.

P: ¿Por qué se cae una cooperativa?

R: Por la falta de presentación de balances normalmente. Un balance y el contador te lleva 60.000 pesos por año. Este es el gasto más alto que tiene una cooperativa en forma anual y muchas veces no tienen para cubrirlo. Hace unos tres meses tuvimos una charla virtual con el ingeniero Cafiero, presidente del Inaes, y le planteamos una posible solución para las pequeñas cooperativas, que no tengan que pasar por esa situación del balance pero si tener un control de gastos de parte del Estado. Hace años se aplicaba un sistema de este tipo y le pedimos que se vuelva a aplicar. Hoy por hoy están suspendidas las asambleas, entonces vamos a esperar un poco más para continuar insistiendo con esta idea. A la reunión llevamos la bandera de la Patagonia con este tema, y se han prendido todos porque es un tema que hay que resolver en el cooperativismo.

Existen muchas cooperativas débiles por su tamaño, que no tienen espalda cuando hay una crisis...

R: Hoy si tenés una cooperativa con problemas podés asociar más gente y no crear nuevas, es parte de la solución para el sector. En Bariloche, por ejemplo, hay una cooperativa nueva de trabajo que tiene 31 asociados, eso es fantástico porque entre todos pueden hacer más tareas. Es distinto si tenés varias cooperativas de 6 o 7 socios donde es más difícil encarar un trabajo. Esto pasa en Jacobacci, donde hay varias cooperativas de este tipo y quieren crear más, pero lo mejor es que se integren a las que están funcionando y formen cooperativas más grandes, más fuertes, es un poco de sentido común.

La Cooperativa de Trabajo de J.J. Gómez, un caso exitoso de autogestión.

A pesar de conocerse las bondades del cooperativismo es como que cuesta asociarse…

R: Eso es así, por eso hoy todos los agentes del Estado y los que estamos ligados a este sector nos estamos capacitando en una plataforma virtual del ministerio de Educación con un curso específico de cooperativas y mutuales. Eso lo vamos a abrir a la comunidad cooperativa y a la comunidad mutual, porque hasta las viejas cooperativas van perdiendo de a poco la esencia de los principios y valores del cooperativismo, queremos que sea una plataforma abierta para cualquier asociado de cualquier cooperativa, con entrega de certificados y demás, y abrir un espacio donde ellos puedan refrescar esos conocimientos. Porque a veces el término de asociado se termina confundiendo y nuestra función entonces es la promoción y capacitación, aparte del control.

¿Qué valores se pierden por ejemplo?

R: Dentro de la identidad cooperativa está el control democrático de los miembros. En una cooperativa de servicios vos le preguntás a la persona que se ocupa de limpieza a cuántas asambleas fue y te miran raro. Cuando se conforma la cooperativa nosotros damos la capacitación, pero después ellos se olvidan que no son empleados, que son asociados, que por ese motivo cobran un excedente y no cobran un sueldo, son palabras muy importantes para el movimiento cooperativo para crear esa diferencia respecto del resto. Muchas veces no se termina de entender la palabra cooperar, que es solo eso, cooperar con el otro, parece una ecuación fácil, pero no lo es. Estamos tratando de que no se olviden, yo tengo muy claro el ejemplo de la cooperativa de Bariloche donde cada uno que tenemos un medidor tenemos el derecho a participar, pero no lo hacemos. Allá tuvimos 16 años el mismo consejo de administración y todo el mundo se quejaba.. no te quejes, votá, participá… es la única manera de cambiar lo que hay.

También hay textiles, las tejedoras de Sumuncura.

¿Y qué cambió?

R: Lo que pasó es que le tocaron el bolsillo a la gente y salió todo el mundo a votar… si uno toma conciencia de la importancia del voto puede estar de acuerdo o no, entonces debe acompañar u ofrecer nuevas propuestas, es parte del ámbito democrático y la cooperativa no está exenta de esto.

¿Notan que faltan cooperativas en algunos rubros?

R: No, no, para nada. Recientemente se han incorporado cooperativas tecnológicas, de acuerdo a lo que va surgiendo van apareciendo entidades para cubrir distintos rubros. Pero en Río Negro tenemos una variedad enorme de cooperativas de todo tipo, hay textiles, de servicios, telefónicas, de trabajo, pesqueras, aromáticas, frutos secos, carne, el frigoríficos de Gómez es impresionante lo que ha crecido, ganaderas, lana en Jacobacci. Hay una variedad impresionante, de lo que se te ocurra en la provincia hay una cooperativa. La idea es potenciar a las que están más flojas, como algunas que ofrecen solo servicios telefónicos en algunos lugares, que han adoptado en su creación un objeto determinado y muy básico y quedan prisioneras de eso. Esa cooperativa hoy está complicada, queremos acompañarlas en la elaboración de un nuevo estatuto pero lleva tiempo, y también buscamos que otras cooperativas del sector puedan brindarle ideas acerca de qué pueden incorporar para hacerlas sustentables.

En números 235 cooperativas activas hay actualmente en Río Negro, y otras tantas con situación a revisar. 60.000 pesos vale aproximadamente hacer un balance anual para una cooperativa.

Ejes y potencial de trabajo en la provincia



• “Nuestro trabajo es controlar, ayudarlos a que se ordenen, asistirlos, promocionar que no se caiga el sistema cooperativo”.

•“Las cooperativas agrícolas de Valle Medio son muy fuertes, también Coopetel en El Bolsón, hay muchas de trabajo, y textiles como las tejedoras de la meseta de Sumuncura. Hay infinidad de rubros representados a través de las cooperativas en Río Negro”.

• “En San Antonio hay un muy interesante trabajo con cooperativas de pesca, hay una que comenzó a exportar, la 16 de Abril, está Unión Marítima que tiene 70 asociados; en Sierra Grande hay otro grupo de pescadores que está en trámite para conformar una nueva cooperativa, es muy grande el movimiento”.

• “En lo que es cooperativa siempre está el tema social presente, por eso también es muy importante el rol que tienen”.