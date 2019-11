La historia del loteo Valle Azul, sin salida a la vista

El proyecto Valle Azul, que prometía años atrás construir 605 viviendas en esta ciudad, quedó trunco. Cientos de familias que proyectaban acceder a una casa tuvieron que optar por un lote de entre 200 y 240 metros cuadrados –sin servicios– que les vendió hace más de 7 años la Mutual Germán Abdala.

La urbanización impulsada por el grupo encabezado por Gustavo Hourcle, el exconcejal Mauro González, ha estado en el ojo de la tormenta en varios momentos.

Ahora, un grupo de vecinos de Valle Azul solicitó la intervención del Tribunal de Contralor para que audite las acciones del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social, conforme lo establece la normativa vigente.

Pidieron que controlen una compensación que el Instituto de Tierras y Viviendas propone hacer con la Asociación Civil IFES por la suma de 6.050.000 pesos, a cambio de 29 lotes en la manzana 19-2-P-191 de Valle Azul.

Recordaron que el proyecto Valle Azul fue encomendado a la Mutual Germán Abdala por la ordenanza 2158 sancionada en 2011 y un convenio específico. El grupo preguntó al Tribunal de Contralor si el pase de titularidad de la Mutual Abdala al IFES “fue aprobado por alguna resolución, ordenanza o convenio dicho traspaso”.

“Nunca nos llamaron a una asamblea para informar que pasábamos a IFES”, aseveraron Penélope Usano, referente del sector, Gloria Veloso, María Linares y Oscar Juárez. Advirtieron que les cobran obras que financió la Provincia años atrás, como el cordón cuneta. Recordaron que comenzaron a pagar por las obras de infraestructura por 2011.

“Cuando uno tiene un inconveniente ellos no vienen para ayudarte. A mí dos veces se nos inundó la casa”, contó Rosana López. El problema es porque su casa quedó debajo del nivel de la calle.

Dijeron que en estas dos semanas varios vecinos recibieron cartas documento “con intimación de desalojo para mediaciones por falta de pago de libre deuda y de las obras”.

Recordaron que el precio original de la venta de la tierra –fijado en el convenio con la mutual– era de 6.050.000 pesos. “¿Acaso la mutual nunca abonó dicho monto al Instituto? Los vecinos de Valle Azul pagamos todos al menos 10.000 pesos en concepto de tierra a la Mutual”, preguntaron en la nota que presentaron al Tribunal de Contralor.

Nos recalculan permanentemente la deuda por concepto de terreno y obras de infraestructura, con el dólar como referencia Penélope Usano, Gloria Veloso, María Linares y Oscar Juárez.

“¿Como puede ser que el precio de venta de 605 lotes en 2011 sea cancelado 7 años después con 29 lotes de una manzana que no tiene la provisión de servicios básicos aún?”, preguntaron en la nota, en la que piden la urgente intervención del Tribunal de Contralor “para echar luz” sobre las acciones del Instituto de Tierras y Viviendas.

Dijeron que algunos vecinos no quieren hablar porque prefieren no confrontar con Hourcle, González y Paula González.

La ordenanza a 2130, sancionada en 2010, aprobó la urbanización Valle Azul, mientras que la ordenanza 2158 autorizó el convenio con la Mutual Abdala de los Trabajadores de la Provincia de Buenos Aires, “transfiriendo el dominio de la parcela para la construcción de 605 viviendas, mediante un crédito del Fondo Pellegrini”.

Un grupo de socios de la mutual habló con DeBariloche. Foto: Alfredo Leiva

Enfatizaron que esas ordenanzas se encuentran vigentes y establecen con claridad el carácter social de loteo y el rol de contralor por parte del Instituto de Tierras y Viviendas.

El grupo de vecinos que dialogó con Río Negro planteó que ahora la Asociación IFES reclama ser la responsable de la urbanización.

“IFES nos recalcula permanentemente las deudas por concepto de terreno y obras de infraestructura, teniendo como referencia el valor dólar”, denunciaron. Y plantearon que desde el IFES los están intimando al pago de 235 dólares por cada luminaria instalada frente al domicilio. Los vecinos sacaron la cuenta: 235 dólares por 600 lotes que forman el loteo Valle Azul.

Afirmaron que el IFES los obliga a firmar convenios para la realización de obras de infraestructura complementaria, como luminarias, cloacas, gas, “bajo apercibimiento de no escriturarnos el lote o no extender el certificado de libre deuda”.

Denunciaron que las empresas de servicios ARSA y CEB nos impiden a muchos vecinos conectarnos a las redes de servicios, “aduciendo que IFES entrega listado de vecinos inhibidos para la conexión por deudas que no tienen que ver con dichos servicios”.

Pidieron al Instituto de Tierras y Viviendas que les informe “con exactitud la ubicación de los terrenos que estamos pagando en cuotas”. Solicitaron a ese organismo que les informe la ubicación catastral y los nombres de los titulares de los lotes.

También, pidieron esta semana la intervención de la Defensora del Pueblo, Beatriz Oñate.

En la nota a la Defensora del Pueblo le piden “dilucidar si las obras comprometidas por los responsables del proyecto fueron realizadas en tiempo y forma, dado que la cisterna de agua se quemó y se encuentra inoperativa”.

Aseguraron que agua y luz solo tienen los lotes de la zona 1 y 2, en la zona 3 algunos tienen luz y otros no porque no se pusieron los pilares que pagaron a IFES. Los vecinos de la zona 3 no se pueden conectar al agua.

El loteo son 45 hectáreas en la zona del faldeo sur del cerro Otto. Foto: Alfredo Leiva

Los vecinos dijeron que las obras las hizo la mutual “pero no están terminadas ni presentadas los finales de obras en el municipio”.

Mostraron una nota de la Dirección de Obras por Contrato del municipio que el 26 de agosto pasado envió a Usano por el expediente del loteo Valle Azul. En ese escrito “se informa que como no se han finalizado las infraestructuras básicas, aún la municipalidad no ha recibido dicho loteo”.

La nota lleva las firmas del ingeniero Emiliano Medina, inspector de obra, y del ingeniero Pablo Risso, del departamento de Inspecciones. En ese documento se informó con respecto al proyecto de escorrentías que el 18 de julio de 2019 se aprobó “los niveles de cunetas presentados por nota 1680-En-19, en dicha nota se detallaron aspectos a tener en cuenta al momento de ejecución”.

Sobre la red de agua potable se informó que las etapas 1 y 2 se presentaron el 3 de noviembre de 2017 en esa dirección el conforme de obra de la red visado por el Consejo y sellado por ARSA. “De la etapa 3, aún no se presentó documentación”, consignaron en la nota.

El 12 de agosto de 2015 se presentó en la Dirección de Obras por Contrato copia visada por la CEB del proyecto de red de distribución eléctrica y alumbrado público en las etapas 1 y 2 del loteo. “Se solicita presentar conforme a obra de lo ejecutado”, indica la nota.

Usano recordó que los vecinos de los lotes de las Etapas 1 y 2 “pagamos con infraestructura unos 48 mil pesos por familia”. Dijo que los de la Etapa 3 pagaron 80 mil pesos. Sostuvo que a los vecinos de la Etapa 3 “les reclaman otra cisterna más las luminarias”.

“Los de la Etapa 1 y 2 ya pagamos la cisterna, el doble cordón cuneta y nos reclaman luminarias”, detalló. “No nos negamos a pagar pero a ellos no por desconfianza y por que lo cobran en dólares y no estamos en situación de poder asumir ese gasto”, aseguró.

Dijo que la mayoría de los vecinos de la zona 1 y 2 y la zona 3 no le quieren dar la escritura hasta que no firmen o tenga un libre deuda con la infraestructura.

González dijo que es “un grupo minúsculo”

Es un grupo minúsculo, muy chiquitito”, afirmó ayer el exconcejal de Mauro González, en referencia a los vecinos que plantearon varias dudas y cuestionamientos sobre el manejo del loteo Valle Azul.

González dijo que son aquellos que están mandando notas a los medios y que en la campaña electoral pasado “me atacaron a mí”. González fue candidato a intendente por Unión por un Movimiento Popular, luego de que Fernando Vaca Narvaja declinara de esa postulación. También encabezó la lista de candidatos al Concejo Municipal.

González aseguró que en 2011 se retiró la Mutual Germán Abdala y fue reemplazada por la Asociación Civil del Instituto Federal (IFES) de la Economía Social.

Dijo que todos los socios de la Mutual Abdala pasaron a IFES. También los directivos.

“Somos los mismos que estábamos en la Mutual Abdala los que estamos en IFES y yo soy el presidente”, explicó González.

Dijo que los socios –incluso el grupo que reclama– “ha firmado convenios con el IFES y no lo pueden desconocer”. Es más, recordó que las escrituras las firmaron los socios con el IFES. “Tenemos 570 escrituras firmadas”, destacó. “De todo está informado el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas”, aseguró.

González contó que con los pagos de los vecinos se hicieron las obras de infraestructura como agua, luz y la apertura de calles.

Además, hicieron dos obras obligatorias como las cisternas de agua que exige ARSA para proveer el servicio de agua y las luminarias de la CEB.

Afirmó que entregaron la primera etapa de la red de agua con la cisterna correspondiente y la segunda fue aprobada y se tiene que hacer.

González reconoció que a los vecinos se les está cobrando 235 dólares por luminaria y que es un monto porque se tienen que actualizar los costos a partir de la situación económica que vive el país. “Igual siempre tienen facilidades de pago”.

Dijo que la CEB ya instaló 40 luminarias. Y refirió que hay vecinos que no la pagaron y se les está reclamando. “No quieren pagar y hacen este reclamo”, cuestionó. Aclaró que Valle Azul “es un loteo privado de las organizaciones”, que forman parte del proyecto.

Comentó que les queda una obra de luz en ejecución para 79 lotes y señaló que para la red cloacal y de gas “había que pasar por la oficina”, porque está en gestión.

“Creo que hay mucha mala intención, mala información”, sostuvo. Afirmó que toda la documentación está presentada en el municipio.

Aseguró que el loteo está aprobado desde 2011 y desde ese momento Valle Azul paga las tasas municipales.

González aseguró que a los socios “no se les actualizó el valor del lote a pesar de los vaivenes” económicos. Dijo que algunos lotes se vendieron porque los socios renunciaron. “Los últimos se vendieron a 230 mil pesos”, informó.

La deuda con el Municipio se acumula

El presidente del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas, José Mella, dijo que están tratando de encontrar “una solución” a la deuda por las tierras que el municipio le vendió hace casi una década a la mutual Germán Abdala.

Recordó que surgió el problema que el plan de pagos que se acordó en gestiones municipales pasadas “no pasó por el Concejo Municipal y no se aprobó, entonces desde ese momento dejaron de pagar”.

Estimó que la deuda asciende a unos 3,5 millones de pesos. “Estamos evaluando opciones para encontrarle una salida para que se termine de una vez por todas con el tema Valle Azul”.

Dijo que uno de los puntos a resolver es el tema de los intereses de esa deuda. Mella comentó que la operación la hizo el Municipio con la mutual Adbala y ahora con el IFES.

Admitió que una de las opciones que se analiza es que IFES pague la deuda con 29 lotes con infraestructura. Mella afirmó que el loteo Valle Azul tiene el visto bueno de Catastro.

Mauro González dijo que desde hace 3 años que vienen gestionando con el Municipio “diferentes convenios para finalizar el pago de esa tierra”.

“Pero nunca hemos logrado llegar a un punto de acuerdo total”, sostuvo. Dijo que hubo acuerdos por compensaciones. Aunque aseguró que lograrán “el libre deuda dentro de poco”.

González afirmó que el libre deuda es para demostrar que no se quedaron con nada. “Dijeron que nos íbamos a robar la tierra, nos hicieron denuncias penales que no existen más porque fuimos todos sobreseídos”. “Queremos que se sepa que la tierra la tiene la gente”, recalcó.

Una condena civil

Las denuncias contra los líderes del proyecto habitacional Valle Azul en el fuero penal nunca avanzaron. Sin embargo, en el fuero civil hubo una condena en primera instancia por daños y perjuicios.

El juez civil Santiago Morán condenó a la Asociación Mutual Germán Abdala a pagar 633.600 pesos en total, en concepto de capital, mas los intereses que se devenguen hasta su efectivo pago por el incumplimiento contractual.

Morán dictó el fallo el 30 de abril pasado. Recordó que Luis Horacio Arnaldi y otros iniciaron la demanda y solicitaron la rescisión del contrato y la indemnización por los daños y perjuicios por la suma de 633.600 pesos contra la mutual. Los demandantes afirmaron que la Cooperativa del Centro Atómico Bariloche suscribió con la mutual un convenio de reciprocidad mediante el cual sus asociados podrían acceder a una vivienda. Dijeron que la mutual se comprometió a gestionar con el Fondo Pellegrini la financiación para 32 viviendas para sumar a los aportes de cada asociado.

En la demanda indicaron que cada uno de los afiliados de la Cooperativa abonó 9.200 pesos, a valores de hace más de 6 años. Luego de comprobar el avance del trabajo comprometido, advirtieron que no había cumplido con su obligación.