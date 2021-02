La jugada polémica y los errores defensivos de Boca ante Gimnasia

El empate 2 a 2 de Boca ante Gimnasia en su debut en la Copa de la Liga Profesional dejó como principal polémica la falta a Salvio, que derivó en la fantástica definición de Edwin Cardona para establecer la igualdad.

"Nos queda un sabor amargo porque habíamos planificado este partido tal como se dio. No vimos foul en el segundo gol de Boca", fueron las declaraciones de la dupla técnica, Messera-Martini, que comanda al Lobo.

"La vi desde afuera y no me pareció falta, cuando terminó el partido le pregunté a mi compañero y me dijo que no lo toca, habrá que verla de vuelta", aseguró en la misma línea Maximiliano Coronel, defensor del conjunto platense, quien también aseguró que se vieron complicados por los cambios por lesión que tuvo su equipo en la primera etapa.

#CopaDeLaLigaxTNTsports | Maxi Coronel se lamentó por el empate sobre el final: "Creo que teníamos el partido, faltaban pocos minutos para quedarnos con los tres puntos."#BOCGIMxTNTsports pic.twitter.com/4g3oTo7PFt — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 15, 2021

Otro de los aspectos sobre los que se discutió luego del encuentro fueron los errores defensivos de Boca en los dos goles que recibió.

Carlos Zambrano, que perdió la marca en el primer gol, fue uno de los apuntados por los hinchas del xeneize junto al colombiano Frank Fabra, quien habilitó a los delanteros de Gimnasia en los dos tantos.

#CopaDeLaLigaxTNTsports | ¡Le cortó el festejo! Antes del final del primer tiempo, Guiffrey le ganó la espalda a Zambrano y marcó el empate del Lobo.#BOCGIMxTNTsports pic.twitter.com/yo93Ulq6br — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 14, 2021

#CopaDeLaLigaxTNTsports | ¡La metió la figura! Alemán quedó de 9 y de cabeza dio vuelta el partido en La Bombonera.#BOCGIMxTNTsports pic.twitter.com/U8LbtthUMK — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 14, 2021