La MLS podría definirse en Disney y Alemania prepara el regreso

Según The Washington Post, la liga de primera división de Estados Unidos se finalizará en las próximas semanas en la ciudad de Orlando, del estado de Florida.

En el contexto de la pandemia de coronavirus, la competencia fue suspendida como la mayoría de las ligas del mundo. Si bien el país es el más afectado en cuanto a contagios y muertes por el virus, se analiza el regreso de varias actividades. Los planteles se alojarían en el Complejo Disney, que tiene capacidad para todos los jugadores de la Major League Soccer.

De todas formas, habrá que esperar la respuesta de los jugadores ante esta propuesta, ya que seguirla implicaría separarse de sus familias por meses.

En ese casi, deberían albergarse más de 1000 personas pertenecientes a las franquicias.

En Alemania, con protocolo

El sábado comenzarán los partidos sin público de la Bundesliga, bajo medidas muy estrictas. Todas las personas involucradas deber dar negativo en un test de coronavirus el día anterior. Los encargados de la higiene de cada uno de los clubes deberán entregar un documento a la Liga antes del partido. De no presentarse el documento que certifique esto, se recomienda la suspensión del partido por los riesgos para la salud.

Además, el club local deberá controlar que haya como máximo unas 300 personas en el estadio. Para los jugadores, hay disposiciones nuevas: no pueden hacer el precalentamiento juntos en la cancha, no pueden darse la mano, no pueden amontonarse, no pueden chocar las palmas de las manos ni abrazarse en los festejos, solo se permite un breve contacto con el codo o el pie.

“La emisión de saliva debe evitarse”, señala el texto. Las personas que estén en el banco de suplentes deberán mantener una distancia de seguridad y llevar mascarillas. El DT se la puede quitar para dar indicaciones, siempre y cuando respete la distancia de 1,50 metros con respecto a todas las demás personas.