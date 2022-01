La nueva conducción del Soyem logró imponer su propuesta en la paritaria 2021 en Bariloche

Finalmente, los empleados municipales de Bariloche recibirán una suma no remunerativa de 7.000 pesos con el sueldo de enero. Ese monto pasará al salario básico en dos cuotas de 3.500 pesos. De esta forma, el Soyem y el municipio de Bariloche llegaron a un acuerdo para cerrar la paritaria 2021.

El ejecutivo había propuesto pasar esa suma al básico en tres cuotas, pero en una asamblea, los trabajadores municipales votaron en contra, cuestionaron las sumas fijas e insistieron en el pase al básico en dos cuotas. En un primer momento, se toparon con la negativa del ejecutivo que finalmente accedió al pedido del gremio.

«Finalmente, acordamos ayer por la tarde. La discusión no estaba en el monto sino en las cuotas que finalmente, serán dos, con el salario de febrero y marzo», explicó la vicejefa de Gabinete, Marcela González Abdala.

Al consultarle por las razones por las cuales no se aceptó el pedido del Soyem en una primera instancia, la funcionaria municipal señaló que «en febrero y agosto, el municipio casi no recibe coparticipación porque nos descuentan las cargas sociales. Eso incluye el aguinaldo. Como bajan nuestros ingresos, tratamos de no sobrecargarnos con cosas extraordinarias esos dos meses».

González Abdala recalcó que «siempre se trata de llegar a un acuerdo. Y en este caso, solo había que cerrar la paritaria 2021 ya que la de este año, arranca en los próximos meses».