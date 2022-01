La nueva pauta salarial recalienta el conflicto de las estaciones de servicio

Un encuentro sin fecha y sin confirmación oficial con el secretario de Energía de Nación, Darío Martínez, empujó a los empresarios dueños de las estaciones de servicio a suspender la reunión que estaba pactada para esta semana, en la que iban a definir si comenzaban a cobrar un extra por cada recarga de combustibles. Ahora se sumó mayor presión y es que pese a tener los ingresos congelados hace 8 meses, la cámara que nuclea a las estaciones de Neuquén y Río Negro llegó a un acuerdo verbal con el gremio por la paritaria.

En diálogo con Energía On el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Neuquén y Río Negro (CECNERN), Carlos Pinto, aseguró que hasta ayer no tuvieron novedades de la secretaría de Energía a pesar de que la expectativa era que los reciban esta semana. Aún no está definido qué medidas aplicarán si no los atienden, ni tampoco si volverán a la carga con el servicio de playa.

Este medio también consultó a fuentes de la secretaría de Energía de Nación para confirmar la fecha en la que recibirán a los estacioneros o si directamente no está en carpeta reunirse, pero las consultas no fueron respondidas.

“A nosotros informalmente nos dicen que nos van a recibir, pero la realidad es que no. Todavía no hemos tenido novedades. Llegamos a un acuerdo verbal sobre un ajuste salarial con el gremio y seguimos con un problemón que se agrava cada día”, indicó Pinto.

El congelamiento en el precio de los combustibles ya lleva vigente desde mayo del año pasado y el tema volvió a cobrar fuerza porque los estacioneros de todo el país están negociando o ya cerraron la nueva paritaria.

El acuerdo salarial para Neuquén y Río Negro

Ayer hubo importantes avances entre la CECNERN y el gremio local por la paritaria y se llegó a un acuerdo verbal que se espera que sea ratificado durante la jornada de hoy con la homologación del acta.

En detalle, se definió realizar un incremento del 16% a partir de los salarios de enero que será remunerativo a partir de marzo de este año.

Como es habitual, la cámara regional espera que los acuerdos que se gestan a nivel nacional le den el marco a las negociaciones que lideran ellos a nivel regional. En esta oportunidad la propuesta -que resta oficializarse- fue más contundete que las que se realizaron el resto de las cámaras semanas atrás.

La primera en acordar aumentos fue la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) al cierre del año pasado. Fijaron dos cuotas de 8% para aplicarse una en enero y otra en febrero que será remunerativo con los salarios de marzo.

Esta semana también fue el turno de la Confederación de Entidades del Comercio de los Hidrocarburos y Afines (Cecha) que aplicó el mismo acuerdo que la Fecra: un 8% para diciembre y otro 8% para febrero que serán no remunerativos hasta marzo. Además los próximos acuerdos tomarán como piso los sueldos del mes 3 de 2022.

¿Un gesto o falta de consenso?

La decisión de ponerle paños fríos a la puesta en marcha de un servicio de playa, con el que pretenden recomponer sus ingresos, dejó expuestos a los estacioneros que anticiparon una medida que no aplicaron -y por ahora congelaron- por una reunión que todavía no está confirmada. El gesto -o falta de consenso para materializarla- no incomodó a las autoridades nacionales que hace meses prefieren esquivar una situación que está en punto de ebullición.