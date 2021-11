La opción natural está a la vuelta de la esquina en la ciudad de Neuquén

Comer de manera saludable, más que moda, ya es una elección de vida. Cambiar nuestros hábitos, dejar de lado los excesos y hacer deporte forman parte de nuestro quehacer diario. Las alternativas, que muchas veces encontramos, no siempre son las más acertadas porque, tal vez, por una cuestión de comodidad no nos asesoramos como corresponde. Pero no solo a quienes queremos mejorar nuestra salud nos pasa, en el grupo también entran las personas que padecen algún problema de salud.

Encontrar un espacio que ofrece alimentos saludables, elaborados en la región y que además cuenta con el asesoramiento profesional de una nutricionista, eleva nuestras probabilidades de mejorar los hábitos alimenticios. Biota, es un almacén natural con todas estas características. Ubicado en un barrio neuquino, propone a sus clientes una atención personalizada con la orientación que solo un profesional de la salud puede proporcionarte.

“Biota (@biota.almacennatural en Instagram) surge de la idea de generar un espacio distinto de alimentación saludable, con un concepto distinto. Un lugar que tiene un valor agregado y es que es el único de la ciudad de Neuquén que es atendido íntegramente por una nutricionista. El que llega a un almacén natural va porque elige una calidad de vida alimentaria distinta, o una persona que tiene alguna afección, algún problema de salud como alergias, celiaquía o diabetes”, comenta su dueño, Daniel Salazar.

“Pero no solo se abastecen de productos, además encuentran contención y orientación de María Laura, nuestra nutricionista y responsable del local. La compra se convierte en una charla amena, más que una simple venta. Proponemos alternativas, ya que Laura además de nutricionista es chef. Y ese es un complemento ideal para orientar a personas”, agrega Salazar.

María Laura Parra y Daniel Salazar, responsables de Biota.

Muchas clientes llevan productos que a veces no saben cómo utilizarlos. Nosotros nos tomamos el tiempo necesario para darles la información, es una suerte de plus para el cliente que se va conforme María Laura Parra, Lic. en Nutrición y socia del local

Estos emprendedores, de origen zapalino, nos cuentan que la idea de Biota nació en medio de la pandemia. “Soy de la generación que cree que las oportunidades van variando. Jamás imaginé poner un local así yo solo porque no tenía idea. Pude armar una estructura, contratamos un estudio de diseño, porque creemos que también es parte importante de esto, pero me faltaba la persona que si sabía del rubo. Lo charlamos con Laura y aquí estamos”, dice Daniel.

“Lo bueno es que la gente que viene al local, lo hace muchas veces buscando asesoramiento. No vienen solo por los productos, es más por la información de las distintas patologías que tienen”, comenta Laura.

“En un súper la gente compra lo que hay en góndola. Nosotros tratamos de interpretar al cliente, de desglosar el perfil de la persona que quiere cambiar de hábitos alimenticios. Así podemos ir dirigiéndolo para el lado que necesita y le puede gustar. De esa manera también vamos encargando la mercadería”, agrega Daniel.

Con la idea de hacer algo distinto, estos emprendedores no querían anclarse en el microcentro. La búsqueda no fue fácil, pero finalmente dieron con el espacio justo para su local. “Sabíamos que nos metíamos en un mercado de competencia que viene en auge, donde hay cadenas importantes en Neuquén capital, pero no nos achicamos porque sabíamos que teníamos un potencial que no hay. Entonces, es ahí donde nosotros apoyamos nuestro marketing comercial, en diferenciarnos por el lado del asesoramiento y por el lado profesional”, continúa Daniel.

Un espacio acogedor donde vas a encontrar los mejores alimentos orgánicos.

“Nosotros creímos en esto. No es un negocio fácil porque trabajás con mercadería que se vence, muy específica. Esto nació con la idea de que se puedan armar franquicias más adelante, por eso se patentó y se protegió la marca. Es así que siempre estamos en la búsqueda de nuevos productos y mucho de lo que aquí vendemos son de productores de la zona. Creemos que hay cosas de muy buena calidad y logramos la frescura, el que sean orgánicos, también abaratamos costos porque es compra de acá y le damos un valor agregado a la rueda de emprendedores de la zona. La economía social de las ciudades también depende de estos productores, es así que traemos mieles de Regina, Pehuenia, dulces de Plottier, de San Patricio del Chañar, aceites de oliva de San Antonio Oeste y Rincón de los Sauces. Tenemos hamburguesas saludables que se hacen en la zona, fideos veganos, cosmética natural directo de Pehuenia, por ejemplo”, nos cuenta Daniel.

“Básicamente nosotros vendemos salud. Nos tomamos el tiempo de recorrer y elegir el producto que vamos a ofrecerle a nuestros clientes. Un arduo trabajo, pero necesario que me toca hacer. Veo cómo se elaboró, qué tiene de bueno para la salud, entre otras cosas”, dice Laura.

La tienda cuenta con una plataforma virtual biota.ar, desde donde se pueden hacer compras. Y entre los productos que allí se pueden conseguir también hay suplementos alimentarios, de laboratorios orgánicos, bebidas sin Tacc y orgánicas, al igual que los vinos. Cuentan con pastas caseras veganas, empanadas para celíacos y medallones veggies, entre otros, que se pueden conseguir en Arturo Illia 928. El horario comercial es de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30. Los sábados de 10 a 13 y de 17 a 21.

“En una época donde en una máquina ponés una ficha y sin mediar palabra te salen unas papas, venir a un lugar donde encontrás a una persona que te escucha e interpretar tu necesidad de cambiar de alimentación, te das cuenta que la tecnología y la evolución a veces no van de la mano de lo que la gente quiere. Ese es nuestro valor agregado, si se quiere, la atención profesional y dedicada, eso es Biota”, concluyó Daniel.