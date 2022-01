La Peña: Volvió el folclore, volvieron las emociones

Jesús María resumió este año mucho de emociones sueltas. Las puso todas en el campo de destreza, en el escenario grande y en las tribunas. Todos esperaban el reencuentro tan postergado. Volver a escuchar en vivo a los artistas elegidos fue muy emocionante. Aplausos, barbijos, cuidados intermitentes, y hasta palabras que no estaban en los planes. La noticia fue que volvió la música con toda su fuerza, con los mejores y con la gente que respondió de manera diferente. No estuvo lleno todas las noches, pero fue más una cuestión de temor al coronavirus porque la cartelera puso en el escenario a los mejores. Jesús María se animó a mostrarse en público y volvió a sentir en la piel eso que el folclore es capaz de generar.

Musha Carabajal, uno de los exponentes destacados en Jesús María, dijo que “la música va a vencer a la muerte, vamos a poner el pecho con responsabilidad”.

Miles de aplausos de pie le respondieron. Silencios y hasta lágrimas porque nunca la muerte multiplicada fue tema de un festival. Y esta vez sí lo fue.

En el escenario, tal vez por gusto personal, me quedo con la enorme entrega del Dúo Coplanacu. Perfecto porque hicieron lo que ellos saben hacer. Cantar con el alma. No son dueños de las mejores voces, pero sí de las emociones puestas en música. La presentación del dúo santiagueño fue impecable, en una de las noches con menos público. También se emocionaron por volver, por estar vivos.

Abel Pintos fue el dueño de la noche más concurrida. No fue sorpresa, pero ratificó que dos años de parate no dañaron el pacto con su público.

Y si faltaba chaya en Jesús María, esa se la puso Sergio Galleguillo. El riojano llenó de harina el festival y sacó a todos de las tribunas para ponerlos a chayar. El carnaval de Los Tekis fue imponente. El Chaqueño fue capaz de volver con todo.

Y hubo mucho más en Jesús María. Algunos con el sello de calidad, otros con la garganta fuera de estado. Así volvió el festival.