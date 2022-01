La provincia habilitó la planta cloacal de Playas Doradas

Playas Dorada cuenta desde este jueves con la planta de tratamiento de líquidos cloacales, con volcado cerro y su reutilización para riego productivo. Este plan director de desagües garantiza la totalidad del servicio para los próximos 20 años, para una proyección poblacional de 10.000 habitantes.

La ceremonia contó con la presencia de la gobernadora Arabela Carreras, acompañada por el intendente de Sierra Grande, Renzo Tamburrini; los ministros de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler; y de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri; y los secretarios de Estado de Planificación, Daniel Sanguinetti; y General, José María Apud; entre otros funcionarios.

“Es un orgullo de formar parte de un proyecto político de continuidad, que sostiene las obras a lo largo de los años”, resaltó la mandataria y destacó el trabajo conjunto con la municipalidad, incluso con dos gestiones diferentes: “Esta obra se empezó con el intendente Nélson Iribarren, luego hubo un cambio de signo político (Tamburrini) y se continuó. Esto habla de lo importante que es tener una visión respecto de quién es el destinatario de la obra: los vecinos, vecinas y las familias que ya eligen vivir en este lugar paradisíaco”.

Por su parte, Valeri, destacó que esta es la décimo séptima obra del Plan Castello que se inaugura. “Una más del plan de saneamiento, cuidado y preservación del agua en diferentes puntos de la provincia, junto con la planta de Las Grutas” y agregó que “es un proyecto muy bueno que tiene un sistema de lagunas que no requiere prácticamente mantenimiento, el líquido que sale totalmente tratado va a parquizar y generar una forestación, y lo más importante es que no hay un solo lote que no tenga servicio de cloacas en el frente”.

En ese marco, el Gobierno de la Provincia hizo entrega de certificados a los trabajadores de la empresa Aguas Rionegrinas SE por antigüedad y trayectoria, y del DPA en reconocimiento por su desempeño y labor en el proyecto.

La planta de tratamiento consiste en un sistema de lagunas facultativas, primarias y secundarias, divididas en dos trenes para ponerse en servicio conforme a la demanda, y la fluctuación de caudales en temporada de verano e invierno.

Fue financiada con fondos del Plan Castello con una inversión provincial de 258.095.688 pesos a través de la empresa contratista Oriente Construcciones ECA S.A UTE.

Carreras también encabezó la entrega formal de los títulos de propiedad de inmuebles perteneciente a las viviendas de la empresa Hiparsa, beneficiando a 15 familias de Sierra Grande.

A través de la Escribanía General de Río Negro se realizó el trámite que concluyó con la entrega formal de las escrituras de las viviendas a los vecinos y vecinas de esa localidad, que hace más de una década son propietarios y solo contaban con boleto de compra y venta como único comprobante.

Hasta el momento se entregaron 370 escrituras sobre 700 unidades que tiene el viejo barrio del expersonal minero.