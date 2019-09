La recesión continúa golpeando

La recesión que azota la economía nacional desde abril de 2018, no detiene su marcha: la primera mitad del año, culminó con una caída acumulada del 2,5% respecto a la primera mitad del año pasado.

Así surge del Informe de Avance del Nivel de Actividad referido al segundo trimestre de 2019, publicado por el Indec esta semana.

El relevamiento indica que el segundo trimestre mostró una caída del 0,3% respecto al trimestre anterior, y una mejora del 0,6% en relación al mismo trimestre del año pasado. Sobre esa base, muchos economistas se atrevían a pronosticar una tenue recuperación económica, panorama que quedó descartado tras las elecciones de agosto.

En efecto, el referido informe no contempla aún los efectos de la crisis financiera desatada tras las PASO, lo que permite prever que la caída acumulada para el tercer trimestre será todavía mayor al 2,5% registrado en la primera mitad del año.

La profundidad del retroceso que experimenta la economía nacional, es mucho mayor si se toma en cuenta el Producto Bruto Interno (PBI) medido en dólares. Al tipo de cambio actual, el PBI asciende a u$s 367.560 millones. La cifra es un 34,6% más baja que a fines de 2017, cuando se registró el punto más alto de la etapa macrista (con tipo de cambio a $18,95) y un 19,2% menor a la de fines de 2015 (con tipo de cambio a $13,10 tras el fin del cepo cambiario).

En pocas palabras y considerando el periodo de punta a punta, los números indican que durante la actual gestión de gobierno el PBI en dólares se contrajo en un quinto de su valor.

El mercado interno sigue siendo el motor del Producto Bruto Interno. Dos de cada tres dólares de producto, es generado por el consumo.



El informe de Indec, da cuenta además de la composición de la Demanda Agregada, de donde se obtienen valiosas conclusiones de cara al debate respecto a la actual crisis económica. En este sentido, el primer dato relevante es que pese a la enorme caída que experimentó en los últimos 15 meses, el consumo privado sigue representando el 64,3% del PBI. Implica que en Argentina 2 de cada 3 dólares de producto anual, provienen del consumo en el mercado interno. De la misma forma, se estipula que la inversión privada, es decir el gasto de capital de las empresas que producen en Argentina, representa apenas el 12,2% del PBI, mientras que el gasto público representa el 14,5%.

El conjunto de datos permite advertir tres cosas respecto al necesario crecimiento económico de cara al futuro.

El peso relativo del gasto público, es hoy mayor al de la inversión en capital. Mala señal de cara a la sustentabilidad a largo plazo.



La primera es que si se pretende reactivar la economía en lo inmediato, ello es imposible hoy si no se apela a la recuperación del consumo de las familias, en especial las de ingresos medios y bajos, que son las que consumen una proporción mayor de su ingreso.

La segunda, es el paupérrimo registro que ostenta la inversión. La lluvia de inversiones que se esperaba para el segundo semestre de 2016, nunca llegó. En todo caso, lo hizo solo en forma de colocaciones financieras especulativas, que desde abril de 2018, decidieron que era buen momento para salir en manada del país. Sin un crecimiento verdadero y sostenido de la inversión en capital, difícilmente el crecimiento económico pueda ser sustentable en el tiempo.

La tercera, es la sobredimensión del gasto público. La misma queda en evidencia al comprobar que su participación en el producto es mayor a la de la inversión privada en capital. Tal configuración, difícilmente signifique una ecuación de crecimiento sostenido.