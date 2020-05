La suspensión de los torneos de básquet y sus consecuencias

Si la situación financiera e institucional para muchos clubes y jugadores de la región estaba complicada antes de la cancelación de la temporada 2019/20 de las categorías de ascenso, ahora la realidad se volvió más compleja.

El pasado miércoles la Confederación Argentina de Básquet (CABB), la Asociación de Clubes (AdC) y la Asociación de Jugadores (AdJ) hicieron oficial la finalización tanto de la Liga Argentina como del Torneo Federal bajo la modalidad de “terminación temprana de la competencia”. Si bien era una decisión que se caía de madura y que tuvo el apoyo de todos los miembros del básquet nacional, no deja de afectar en gran medida el futuro de todos los protagonistas.

“Nosotros veníamos presionando para que se de por finalizado el torneo porque no estaban dadas las condiciones desde lo sanitario y tampoco desde la logística para que vuelva a la actividad”, aseguró Matías Resa, presidente de Centro Español..

En tanto Fernando Casadei, mandamás de Deportivo Viedma, agregó: “lo más importante en este escenario es la situación sanitaria del país, todo lo deportivo pasó a un segundo plano”.

Con los certámenes de ascenso ya finalizados ahora el principal problema a resolver será la situación contractual con los jugadores.

En el anuncio, CABB aseguró que garantizará que los clubes acrediten el cumplimiento de sus obligaciones contractuales al 31 de marzo pasado antes del 31 de mayo de 2020.

Además, también se dio a conocer la firma de un convenio entre CABB, AdC y AdJ para resolver lo que resta de los contratos.

Casadei, referente del conjunto de la capital rionegrina quien además integra la Mesa Ejecutiva de la AdC, se mostró muy conforme con la resolución. “Ni los jugadores, ni los dirigentes son culpables, hay que poner un poco todos. Se resolvió que el mes en curso (marzo) se pague completo, y después se estableció que lo que falta de contrato se resuelva con la teoría del esfuerzo compartido y me pareció coherente”, explicó.

Resa, por su parte, agregó que tienen dos opciones para pagar el acuerdo con los jugadores. Una que implica una reducción de parte del salario del jugador a corto plazo y otra en la que se paga la totalidad de pero a largo plazo.

"Todavía no tuvimos ningún comunicado oficial, ni tampoco de la AdJ se comunicaron con algún referente para brindarnos más detalles” García Barros contó el presente de los jugadores del Federal.

“Ese fue un acuerdo que solo hicieron las cúpulas de cada institución, a los clubes no nos consultaron. No participamos y eso no está bueno porque el acuerdo lo tenemos que pagar nosotros”, manifestó el directivo del Torito quien agregó que los clubes van a quedar muy golpeados.

En ese sentido, Adolfo García Barros, capitán de Cinco Saltos en el Torneo Federal, aseguró que lo ideal sería que los jugadores se pongan de acuerdo para hacer un pedido similar a sus clubes.

García Barros, referente del básquet zonal, dio su opinión.

“No podemos pretender cobrar el 100% de un contrato que no terminamos de cumplir pero todavía no tuvimos ningún comunicado oficial, ni tampoco de la AdJ se comunicaron con algún referente para brindarnos más detalles”, contó el escolta del Tricolor.

García Barros indicó que los contratos se resolverán entre el jugador y el club. “En caso de haber algún problema, CABB oficiará de tribunal para llegar a un acuerdo preventivo. Yo creo que hay mucho desamparo”, enfatizó.

Con respecto a lo que pueda suceder una vez que la actividad pueda volver a la canchas, hay varias versiones. La optimista, que tiene prevista la fecha de inicio para octubre de este año y la pesimista, que analiza volver a la acción en febrero de 2021.

“Esta temporada se va a poder cerrar pero para adelante lo veo más complicado. Imagino una Liga de crisis, con decisiones que se adapten a un año, para luego regresar a la normalidad”, concluyó Casadei.