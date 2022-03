La UIA presentó un plan para sumar exportaciones por u$s14.200 millones

La Unión Industrial Argentina (UIA) lanzó un programa de propuestas que acercará al Gobierno y a la oposición para incrementar las exportaciones manufactureras en 14.200 millones de dólares y sumar 268 mil empleos registrados en cuatro años.

“Argentina combina elevada presión tributaria y bajo crédito, una particularidad a nivel global. El financiamiento al sector privado es de los más bajos del mundo, similar a África”, dice el informe.

“Propuestas UIA para un desarrollo productivo federal, sustentable e inclusivo”, se llama el documento que fue presentado por el titular de la central fabril, Daniel Funes de Rioja; el secretario, Miguel Ángel Rodríguez, y el Director Ejecutivo y Economista Jefe, Diego Coatz.

El trabajo realizado por los departamentos técnicos, el Centro de Estudios y los socios de la institución enfoca desde una perspectiva federal dimensiones como: inversión, empleo, formación, desarrollo pyme, dinamismo empresarial y exportaciones.

Funes de Rioja dijo en la presentación que el “Libro Blanco” es fruto del compromiso institucional de la entidad con la generación de propuestas.

“Estamos poniendo en valor el trabajo cotidiano de la UIA para compartirlo con el Gobierno Nacional y todos los espacios políticos que tienen representación parlamentaria”, señaló el empresario. Esto ocurrirá a partir de las próximas semanas.

También dijo que son propuestas concretas para que se pueda “avanzar en los muchos y complejos desafíos socioeconómicos que tiene Argentina”.

El Consejo General, conformado por más de 200 representantes regionales y sectoriales de todo el país, aprobó por unanimidad el documento.

“Propuestas UIA…” es un documento elaborado a partir de los aportes de las cámaras socias de la institución y trabaja sobre ejes productivos transversales.

Las propuestas, que buscan complementar iniciativas vigentes, se ordenan en tres dimensiones.

1) Cuatro ejes prioritarios con cuatro iniciativas parlamentarias para impulsar la inversión, el empleo, el entramado industrial y las exportaciones en el corto plazo.

a) Esquema de incentivos a las inversiones industriales: una agenda para dinamizar la inversión vía incentivos fiscales, económicos. Propuestas para una simplificación tributaria que permita reducir la carga administrativa y adecuar la normativa en iniciativas sin impacto fiscal

b) Nuevas realidades laborales: propuestas laborales y fiscales para generar empleo formal e iniciativas para fortalecer la educación y la formación profesional.

c) Desarrollo PyME y dinamismo empresarial: un paquete de medidas para fomentar el desarrollo PyME con una perspectiva federal.

Esas iniciativas nacen de un abordaje integral que incluye los desafíos de la transformación digital, el crecimiento de la escala, la inversión productiva, el fomento a la creación de nuevas empresas y el fortalecimiento del entramado empresarial.

d) Promoción de exportaciones: un conjunto de medidas de fomento para el desarrollo de las exportaciones industriales que abarca la readecuación del sistema de derechos y reintegros de exportación, tasa estadística, drawback, promoción del forfaiting, entre las principales acciones.



2) Desarrollo Federal: los desafíos del país de cara al futuro requieren de un cambio paradigmático en lo que refiere al desarrollo de las economías regionales y la infraestructura económica (transporte, logística, energía, agua y telecomunicaciones).

Las propuestas de desarrollo federal cuentan con un apartado vinculado al Consenso Fiscal y a la importancia de las políticas activas orientadas a reducir las asimetrías entre regiones.

Además, este apartado incluye un Plan de Infraestructura Federal y cuenta con propuestas para cada una de las regiones (NOA, NEA, Cuyo, Centro y Patagonia) en materia tributaria, de infraestructura y de incentivos industriales.



3) Productividad y competitividad: esta sección incluye más de 100 medidas -trabajadas desde cada uno de los departamentos técnicos UIA y principales comisiones- necesarias para impulsar la productividad y la competitividad en términos estructurales. Afianzadas en una política industrial integral, con una mirada que conjuga las necesidades de la coyuntura con la estratégica para el mediano y largo plazo.



Las metas de la iniciativa

En función de sostener la recuperación de 2021 y transformarla en crecimiento, las iniciativas de este documento tienen como objetivo alcanzar metas:

– Que la actividad industrial crezca un 27% para recuperar el máximo per cápita.

Crear 268.000 puestos de trabajo para alcanzar el ratio de 30,1 puestos por cada mil habitantes.

– Que las exportaciones industriales aumenten 14.200 millones de dólares para retornar al máximo per cápita (950 dólares per cápita).

– Que se creen 7.400 empresas exportadoras para alcanzar el máximo histórico de 3,7 empresas cada 10.000 habitantes y brindar sostenibilidad a un proceso de crecimiento en materia de sector externo.

Corresponsalía Buenos Aires