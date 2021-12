La Universidad Fasta tiene su primer graduado de la carrera Abogacía a distancia

Cursar alguna carrera universitaria está dentro de los proyectos de muchos jóvenes y por qué no, también, adultos. Muchas veces, contratiempos inesperados, nos truncan la llegada a la meta, pero logramos acomodarnos, buscamos opciones y volvemos al camino para retomar nuestros estudios. Y es lo que, de alguna manera, le ocurrió a Ramiro Superti de 34 años, rosarino y hoy orgulloso puede decir que es el primer graduado de la carrera de Abogacía a distancia de la Universidad Fasta. El pasado 23 de noviembre, expuso su tesis frente a las autoridades de la Universidad y consiguió su título.

Superti comenzó a estudiar en Fasta en 2018: ya había estudiado derecho en el pasado y tenía una cuenta pendiente con terminar la carrera. “Había comenzado abogacía cuando terminé la secundaria en mi ciudad, después por cuestiones laborales dejé y siempre me había quedado pendiente, por eso ya más asentado decidí estudiar nuevamente”, declaró.

Ramiro expuso su tesis el 23 de noviembre de 2021.

“Lo que más me gusta de estudiar en UFASTA es la buena predisposición y la comunicación fluida que uno encuentra, algo que siempre es necesario estudiando a distancia. Es clave sentirse acompañado, que ante cualquier e-mail siempre haya una respuesta inmediata, la plataforma es sencilla y fácil de aprender y de aplicar”, expresó el nuevo graduado, en relación a las comodidades que ofrece estudiar en la Universidad.

Uno de los beneficios que otorga el poder estudiar a distancia en la Universidad es la flexibilidad horaria que facilita la organización del tiempo personal. “Poder estudiar a distancia me da esa chance de acomodar mis horarios e ir regularizando materias con la entrega de trabajos prácticos y exámenes parciales, pero sin la obligación de tener que estar cierta cantidad de horas por semana sentado en un aula o delante de la computadora”, explicó Superti.

“Mi recomendación a los alumnos de esta modalidad, en primer lugar, es que estén ordenados y que sean organizados, si bien es una Facultad que te acompaña, depende de cada uno ver qué materia te conviene cursar o de qué manera uno se va ordenando”, agregó el flamante abogado.

Debido a sus estudios en el pasado, hace ya bastantes años que Superti está inmerso en lo que son los conceptos jurídicos. “Este título te otorga una amplia salida laboral, no es solamente litigar, sino que hay distintas posibilidades para seguir especializándome e investigando otros campos”, explicó en relación a la salida laboral.

En este sentido, los abogados graduados en la Universidad FASTA, pueden desempeñar su profesión de modo independiente y en forma privada; asesorar legalmente a organizaciones públicas o privadas, asesorar a empresas, ingresar a la carrera judicial (municipal, provincial y nacional), dedicarse a la investigación, ejercer la docencia universitaria, entre otras cosas.

Tras 3 años estudiando en la Universidad, el rosarino es el primer graduado de la carrera de Abogacía a distancia. “Es un orgullo, yo no empecé a cursar Abogacía desde cero en Fasta sino que me uní a la camada de primer año en 2018, me hicieron la homologación, me reconocieron varias materias que yo traía de otra Universidad y ahí me incorporé a un grupo de chicos y chicas que hoy están prontos a terminar la carrera”, comentó.

Ramiro (arriba a la izquierda) durante su examen a través de una plataforma virtual.

El nuevo abogado dejó un consejo a los estudiantes que recién están arrancando la carrera: “estén decididos en lo que están eligiendo, anímense y aprovechen la juventud, ya que uno cuando viene con el rodaje de la secundaria está en el momento apropiado para sentarse a estudiar una carrera”.

“De más grande cuesta un poco más, ya que tenes que coordinar horarios con la familia y el trabajo, se necesita un plus más de esfuerzo, pero uno de grande también puede hacerlo, con el apoyo de los amigos, los familiares y los más cercanos para que esto sea el resultado del trabajo de todos”, concluyó el primer graduado de la carrera de Abogacía a distancia.

Para obtener más información o inscribirse, ingresar a https://www.ufasta.edu.ar/distancia, enviar un correo electrónico a informes.distancia@ufasta.edu.ar o comunicarse por Whatsapp al 2235347922.