La viedmense Cámara seguirá su carrera en España

Porque si uno duerme poco es porque sueña mucho, y los sueños están para cumplirse. Hubo un instante de la vida que me olvide de disfrutar de lo que hacía, y vino el trompadon. De cualquier suelo uno se levanta, y eso es lo que vale. Aprendí, a jamás dejar de disfrutar, porque después de todo, para eso estamos. 35 semanas de esfuerzo que hoy, son pura felicidad. Gracias FAMILIA. Gracias amigos, compañera y gente cercana. Gracias cuerpo médico y kinésico. Gracias @clubatleticobelgrano Hola, @deportivoalaves, volví !