La voz de los vecinos de Zapala

Desde hace un año y medio las obras fueron descentralizadas y comenzaron a llegar a los barrios zapalinos. Uno de los sectores que comenzó a percibir las mejoras y los cambios es el Barrio 180 Viviendas.

En el marco del Plan + Futuro se realizan obras de pavimento y cordón cuneta en diferentes sectores de la localidad. En calle Ibarrolaza en específico se encuentran trabajando en seis cuadras de pavimento de hormigón.

Los habitantes de la zona se han adecuado a los movimientos de las maquinarias y el trabajo cotidiano de los operarios.

Próximo a cumplir 35 años, los vecinos demostraron su sorpresa y alegría por los primeros cambios, ya que según cuentan en más de tres décadas “es lo primero que vemos en el barrio”.

Diego González: “Todos queremos una ciudad más linda”



Diego González, vecino del sector, expresó ante la consulta: “Todo lo que signifique un progreso para el barrio y la ciudad está bien. Ahora nosotros como ciudadanos tenemos que cuidar lo que hace el Municipio y hacernos responsables al menos de nuestro frente”.

Diego González.

Diego, que luce una pintoresca bufanda para abrigar su garganta en medio de la fría mañana de invierno zapalina cuenta que llegó al barrio cuando se entregaron las casas. Pionero del sector, vio pasar gestiones, familias y promesas.

“Hemos visto como reparaban calles porque cuando llueve esto se transforma en un río. Pero ahora con el pavimento es un paso adelante”, dijo. “Todos queremos tener una ciudad más linda. A futuro nos gustaría contar con alguna placita para que los chicos jueguen”, se animó a soñar.

Fernando Lago: “Es bueno ver dónde van los impuestos”



Otro de los tantos zapalinos que disfruta y cuida las obras es Fernando Lago, del B° Arturo Kruuse. Con sus 25 años relata que “desde que él era chico recuerda que se pedía el asfalto para el barrio porque se complica mucho circular cuando llueve o nieva. De ahora en más vamos a poder salir sin problemas”, cuenta.

Fernando Lago.

Como sucede con cada uno de los habitantes, toman sentido de pertenencia de las tareas que con mucho esfuerzo realizan en la ciudad. “Entre los vecinos nos pusimos de acuerdo para cuidar el asfalto y evitar que la gente lo utilice mientras no esté terminado”, explica, al tiempo que cierra diciendo “es importante ver en dónde se invierten los impuestos”.

Rosa Garrido: “No veíamos la hora de tener el asfalto”



Rosa Adelina Garrido, vecina de calle Rahue dijo: “Estábamos luchando para que llegue el asfalto, hicimos notas y ahora finalmente se dio. Zapala es todo para mí. Jamás me iría de Zapala porque me crié acá, tuve a mis hijos, me casé. Espero quedarme en el barrio hasta que me muera porque es un barrio hermoso, tranquilo, nunca tenemos problemas con los vecinos. No veíamos la hora de que llegue la obra porque era un gran problema cuando llovía, así que todos estamos contentos. Zapala está lindo y ha crecido bastante”.

Rosa Garrido.

Sara Del Prado: “Es importante que las obras lleguen al barrio”



Sara Del Prado, vecina de calle Rahue en B° Chachil, es la mamá del zapalino Marcos “Huevo” Acuña , jugador de la Selección Argentina de Fútbol.

Sara Del Prado.

Dijo sobre la obra de asfalto: “Es hermoso porque el asfalto es muy necesario por muchos aspectos. Lo que se está haciendo está muy bien, hemos visto muchas obras y es una satisfacción que en plena pandemia se hayan hecho estas obras. Soy nacida y criada en Zapala, me gusta todo de la ciudad. Es hermosa y cada vez está mejor. Cuando empezaron las obras en calle Rahue me puse contenta, ahora da gusto verla asfaltada, antes veíamos solo tierra.

Recorrer y ver cosas nuevas me da una emoción tremenda. Me pone muy contenta y feliz saber que la ciudad crece y que cada vez hay mejores cosas. Es muy importante que las obras lleguen a los barrios, porque no solamente existe el centro. Para mí, como nacida y criada acá, es una alegría enorme.

Para mi Zapala es todo. Acá crecí y crié a mis hijos. A alguien que viene de afuera le diría que se quede, porque es hermoso, es una tierra de oportunidades para todos los que llegan.

Néstor Besoky: “La obra de gas es progreso para todos”



Néstor Besoky, nacido y criado en la ciudad e hijo de uno de los primeros pobladores de la zona del Michacheo. Él no reparó sólo en el beneficio propio, sino que abordó la llegada de la ampliación de la red de gas como “un progreso para toda la ciudad” y agregó que “me pone feliz porque es crecimiento y desarrollo para mi Zapala”.

Néstor Besoky.

Alicia Jara: “Me alegra ver los avances de las obras”



Alicia Jara, vive junto a su familia en el B° Don Bosco, sobre calle Idizarri.

“Hace 28 años que vivo en el barrio, un lugar tranquilo y me siento muy cómoda con los vecinos. Es un barrio que tiene mucha vida, sobre todo cuando hay partidos en el club se junta mucha gente.

Alicia Jara.

Estamos contentos porque cuando llegamos al barrio hace 28 años se estaba asfaltando la calle Cháneton, y desde allí que no se hacía nada. Ahora que nos hagan asfalto nos parece muy bien y creo que vamos a tener que acostumbrarnos porque no es lo mismo que la calle de tierra.

Sentí alegría cuando empezaron las obras. Cambia muchísimo tener una calle asfaltada a tener una de tierra.

Las obras en los barrios son muy importantes. Si pudiera decirle algo al intendente no le pediría nada, porque me parece que está bien lo que está haciendo hasta acá. Además, con la pandemia de por medio, se han hecho muchas cosas.

Estoy feliz de mi ciudad, muy contenta. Deseo que se sigan haciendo muchas obras, muchas gestiones, viviendas, porque Zapala ha crecido mucho y nosotros ya estamos habitando en los barrios antiguos. Hay barrios nuevos que están creciendo. Me emociona que Zapala cumpla años porque es donde vivimos”.

Néstor Castro: “El cordón cuneta nos da calidad de vida”



Néstor Castro tiene 49 años, tiene prácticamente la edad del B° Don Bosco y recordó: “siempre sufrimos con las lluvias porque el agua ingresaba a las casas, y ahora el cordón cuneta nos pone contentos a todos los vecinos porque es algo que nos da calidad de vida”.

Néstor Castro.