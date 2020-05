Las agencias de viaje abrieron con preocupación en Neuquén

El aislamiento social, preventivo y obligatorio suspendió todo tipo de viajes y la industria del turismo, como muchas otras, quedaron totalmente paralizadas. Muchos turistas quedaron varados y otros tantos con viajes pagos que no pudieron realizar. Hoy, en Neuquén, reabrieron las agencias de viaje, aunque, claro está, aún no pueden vender paquetes.

“Hoy es un día memorable, reabrimos. Las empresas están habilitadas, no sé si todas van a abrir, porque la actividad está tremendamente afectada y es un gran desafío abrir porque vamos a tener un gasto fijo que vamos a tener que asumir cada empresa. Pero nosotros creemos que es muy importante. Abrir permite ir acercándonos a nuestros pasajeros, porque muchos tienen viajes futuros”, aseguró Silvia Harguindeguy, responsable de una de las agencias de turismo de la ciudad.

La fecha prevista a nivel nacional para la vuelta de los vuelos es el 1 de septiembre. Sin embargo, desde las agencias de viaje sostienen que es muy lejana y que debería ir trabajándose en base a la evolución del coronavirus en las diferentes provincias.

“Hemos presentado un amparo para que la ANAC (Administracion Nacional de Aviacion Civil) revea la fecha del 1 de septiembre, para que podamos tener una fecha que no sea tan lejana porque eso ha desalentado la actividad y muchos de los colegas han cerrado”, señaló Harguindeguy al respecto.

Y aclaró: “No pretendemos hacer algo ilegal, pero si queremos ir acompañando las fechas que va acordando el gobierno nacional. Tenemos sectores de la argentina que no están tan complicados, entonces uno puede empezar a pensar que las provincias aerodependientes puedan tener otras herramientas y no paralizar la actividad”.

“Sería importante que nosotros estemos en una mesa de consulta para ver la visión de provincias que dependen de vuelos y están menos complicadas. Necesitamos un guiño para poder ir trabajando, y trabajar con los lugares turísticos dentro de la argentina. Lo primero que se va a reactivar es en nuestro país”, confió la responsable de una de las agencias de viaje.

Además que desde el sector presentaron un proyecto a la legislatura para que se declare la emergencia turística. Lo que les permitiría tener mayores herramientas para enfrentar la crisis y la reactivación.