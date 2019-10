La incertidumbre es el principal síntoma que aflora en los representantes de las cámaras empresarias de la región que nuclean empresas de servicios del sector hidrocarburífero.

Si bien el congelamiento golpeó tanto en Neuquén como en Río Negro, las dimensiones del impacto fueron distintas. Los proveedores en Vaca Muerta tuvieron mayor retracción porque el 80% de los servicios se paga en dólares y el decreto del presidente Mauricio Macri fijó una cotización paralela que afectó a las pequeñas y medianas empresas.



El congelamiento generó una desaceleración de la actividad y hay incertidumbre sobre los planes de inversión de las operadoras”. Edgardo Phielipp, vicepresidente primero de la Fecene.

En las operadoras el efecto fue en el nivel de actividad que cayó considerablemente, además de la baja de equipos en la Cuenca Neuquina que rondó la decena. Eso generó un efecto dominó que comenzó a impactar en las prestadoras de servicios. Sin embargo lo que preocupa en ambas provincias es qué sucederá cuando el decreto pierda vigencia el 15 de noviembre próximo.

“Lo que genera gran incertidumbre es lo que suceda en el día 91. Qué impacto tendrá en los planes de inversión de las operadoras. Es necesario arbitrar lo que suceda después y minimizar los costos. Hay que buscar una solución a lo que se viene”, detalló Edgardo Phielipp, vicepresidente primero de Fecene, la Federación de cámaras empresarias de Neuquén que nuclea a Capespe, Acipan y Ceipa. Además agregó que su expectativa postcongelamiento es que haya consenso con una política clave para Vaca Muerta.

“Hay que pensar, como se está hablando, en un blindaje a Vaca Muerta ya que es fundamental para la economía del país ”, detalló.

Por su parte, el presidente de Casepe, Ramiro Arceo, que nuclea a las empresas rionegrinas, también se mostró muy preocupado por lo que ocurra en el mediano plazo: “Este es un sector que proyecta todo el tiempo a 60, 90 y 120 días, es decir que lo que suceda después del día 90 es muy importante”.

Arceo agregó que la medida no afectó de forma significativa en Río Negro porque la actividad convencional prácticamente no sufrió modificaciones en los planes de inversión. “El único problema que tuvimos es que las operadoras comenzaron estirar los pagos, eso claramente se siente en las empresas por la volatilidad del mercado, pero no afectó en la actividad en términos generales, indicó.

En la Cuenca, el golpe fue más duro, se pararon alrededor de 10 equipos y hubo más de 1200 trabajadores suspendidos. “No hubo despidos, eso es importante, pero sí tuvimos más de 1000 suspensiones. El impacto se mantuvo, no se intensificó pero es importante fijar un sendero de pre

Casepe abre una sucursal en Cipolletti en busca de captar empresas en la zona este de Río Negro

La Casepe (Cámara de Empresas de Servicios Petroleros de Río Negro) abrirá hoy una sucursal en Cipolletti con el objetivo de ampliar sus servicios en la provincia. El evento será a las 11 en Casino del Río.



La Cámara busca captar empresas que prestan servicios, especialmente en la zona de Allen, donde se encuentra la Estación Fernández Oro (EFO), principal bloque de producción de gas en Río Negro que opera YPF.

La sede funcionará en la Cámara de Comercio de Cipolletti.



“El objetivo es comenzar a trabajar con empresas en la zona este de Río Negro y poder dar asesoramiento a compañías que estén iniciándose en la actividad”, contó Arceo.



El año pasado el presidente de la Cámara visitó Allen para comenzar a trabajar con las empresas. La Casepe quiere ser nexo entre los proveedores y las operadoras.



“Hay muchas empresas que no cumplen con los requisitos de las operadoras, especialmente lo que tiene YPF para poder ser proveedor.En Cipolletti hay más de 15 compañías de servicios que no tienen respaldo”, indicó.