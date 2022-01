Las Grutas cumplió 62 años y lo festejó con un recambio récord

Las Grutas está despidiendo enero a puro festejo, debido a que sigue atravesando una temporada récord, y el domingo celebró los 62 años de su creación. Es que ese día se firmó el acta constitutiva que la formalizó como villa turística, y, debido a eso, desde hace algunos años el 30 de enero se conmemora su aniversario.

Los festejos no tuvieron un gran despliegue porque la municipalidad no organizó actividades específicas, pero un grupo de vecinos preparó cupcakes alusivos para compartir con un brindis en la plaza Luis Piedrabuena.

A través de redes sociales, además, la gobernadora Arabela Carreras acompañó la salutación con el anuncio del re asfaltado de la Avenida Río Negro, una obra largamente esperada por los residentes.

“A pedido del intendente (Adrián Casadei) le presentamos a la gobernadora los detalles de esa arteria clave. Son 32.000 metros cuadrados de asfalto, y aspiramos a un rediseño de los boulevares, que le den una imagen más moderna al destino. También a mejorar o, si fuera posible, re diseñar las rotondas que se extienden a lo largo del asfalto de esta vía, que nos conecta de norte a sur” contó Fabiana Labiunda, la titular del área de planeamiento municipal.

“La gobernadora confirmó que la obra se hará. Todavía no tenemos el presupuesto oficial, pero especulamos que tendrá un costo de más $100.000.000. Seguramente en los próximos días se conocerá el proyecto, y tendremos detalles de lo que se realizará” agregó Labiunda.

Desde la Provincia, por su parte, tampoco brindaron precisiones de lo anunciado. Por eso, más allá de lo técnico, se desconoce si Vialidad estará a cargo de ejecutarla o se realizará con la modalidad de iniciativa delegada, y será el municipio quien encabece las gestiones.

Lo cierto es que el anuncio generó mucha repercusión, y también algunas críticas por los términos usados para oficializarlo. Es que la gobernadora habló de “regalo” para Las Grutas y muchos se hicieron eco de esto alegando que las obras públicas no pueden ser consideradas ‘presentes’.

El fín de semana, además, coincidió con el recambio turístico, debido a que los visitantes de enero cerraron sus estadías para darles paso a los del nuevo mes. Debido a esto la villa se mostró repleta de gente, y los prestadores aseguraron que así seguirá durante todo febrero.

Hasta ahora el lleno sigue siendo total y, durante los ‘findes’, a los que están pasando sus vacaciones se suman aquellos que llegan de ciudades vecinas, por lo cual el destino explota de público.

De hecho, aunque haya algunas plazas libres por esos días nadie quiere alquilar, para no perderse la posibilidad de captar al que viaja en busca de una estadía más larga, que supere la escapada de viernes, sábado y domingo.

En ese marco, la gran expectativa está puesta en el fin de semana largo de carnaval, que anticipan que, este año, tendrá una afluencia excepcional.

Reunión de municipalizadores

En coincidencia con el aniversario nº62 del balneario, los vecinos que buscan reactivar el proyecto de municipalización se reunieron en la plaza Luis Piedrabuena.

La convocatoria congregó a una gran cantidad de gente. Luego del encuentro, los organizadores dieron a conocer un duro documento, en el que fundamentan su deseo de convertirse en municipio.

“Cada año vemos cómo se maquilla la cara sucia de una ciudad hermosa. Se promociona el lugar en las ferias internacionales y recibimos a los visitantes con las calles intransitables y sin señalización, con los servicios esenciales de luz y agua cortándose cada 4 días. Los turistas no pueden creer el estado de abandono que sufre Las Grutas. Aquí el Estado no planifica, no controla, no invierte. Y el sueño municipalizador sigue intacto” expresaron a través del texto, que hicieron público.

Ahora seguirán trabajando en comisiones, y planificarán nuevos encuentros para definir acciones.

Cabe recordar que en 2015 la Legislatura, en una controvertida votación, aprobó el proyecto de municipalización. Sin embargo, en marzo de 2017 el Superior Tribunal de Justicia (STJ) determinó que el procedimiento fue irregular, ya que no se contó con los dos tercios necesarios para crear un nuevo municipio. Y la ley quedó nula.