“Las pymes cuentan con beneficios que desconocen y no aprovechan”

En medio de la crisis que ya lleva casi dos años, las pymes han resultado muy golpeadas, e incluso muchas de ellas debieron cerrar sus puertas. Existen sin embargo una serie de beneficios disponibles para este tipo de empresas, poco utilizados y poco difundidos. Al respecto, PULSO dialogó con Alfredo Marseillan ex Subsecretario de Financiamiento en la gestión Macri y co autor de la Ley de Financiamiento Productivo (27.440), aprobada en mayo de 2018.

PREGUNTA: ¿Cómo hace una pyme para sobrevivir en un país inestable como Argentina?

RESPUESTA: Es difícil el debate acerca del porqué de las épocas de vacas gordas y de las épocas de vacas flacas. De lo que estamos seguros es que si la pyme no está capacitada, no puede aprovechar las épocas de vacas gordas, y no logra sobrevivir a las épocas de vacas flacas. La pyme tiene muy poco para influir en la situación macro económica. Pero sí puede influir sobre su micro economía, y estar al tanto de cuáles son los instrumentos que día a día puede aprovechar, y que la pueden beneficiar en un entorno recesivo como el que estamos atravesando.

P: ¿En qué consiste la Ley de Financiamiento Productivo?

R: Consiste básicamente en generar instrumentos para que las pymes argentinas mejoren sus condiciones de financiamiento. La norma está vigente y en plena aplicación. Es una ley que tiene una característica única, y es la de haber sido aprobada por unanimidad en ambas cámaras.

P: ¿Cuál es el principal obstáculo para que las pymes aprovechen los beneficios que otorga la ley?

R: Lo que advertimos es que lo que más cuesta es la capacitación de las pymes. La realidad se ve en los números. En Argentina tenemos casi 950.000 pymes, de las cuales solo la mitad tienen su “Certificado Pyme”, que habilita para acceder a los beneficios impositivos. De esas 950.000 empresas, en el mercado de capitales actúan solo 15.000. Significa que solo el 1,5% de las pymes argentinas acceden al mercado de capitales a tasa subsidiada.

P: ¿Qué beneficios otorga el “Certificado Pyme”?

R: Permite por ejemplo pagar el IVA a los 90 días, o también recuperar el 100% del Impuesto al Cheque. Distinto tipo de beneficios impositivos que sin embargo la mayoría de las empresas no aprovecha por desconocimiento. Es un instrumento que otorga el gobierno nacional, y surge de la Ley Pyme (27.264).

P: ¿Falta difusión?

R: Es posible que falte difusión. Los medios de comunicación son importantes. Pero son las mismas pymes las que deberían ser las mejores capacitadoras de su ecosistema. Y también las grandes empresas, que tienen a sus proveedores y sus clientes en el universo pyme. Es necesario convencer a las grandes empresas que si tienen proveedores mejor capacitados, ellas también recibirán el beneficio al tener proveedores más eficientes.

P: ¿Es optimista respecto al futuro de las pymes argentinas?

R: Suele decirse que en economía, el 70% pasa por las expectativas. Argentina tiene recursos naturales y recursos humanos maravillosos. Es un país con una enorme capacidad productiva. El tema es hasta donde las pymes logran que esa capacidad productiva se transforme en expectativas positivas que les permitan levantar la cabeza, animarse a contratar personal, a producir, a invertir.

P: La situación global tampoco ofrece expectativas positivas…

R: El contexto global, sin duda es determinante. El famoso viento de cola o viento de frente. Pero las pymes deben comprender que viven, trabajan y producen en Argentina. Por eso lo importante es utilizar las herramientas adecuadas. El mundo cambia, las herramientas también van cambiando. Nuestros abuelos trajeron una pala para carpir la tierra. Hoy las herramientas son las nuevas tecnologías y la información infinita. Hay que ser capaces de estar permanentemente actualizandonos para poder aprovechar el momento.

P: ¿Qué instrumento le falta para lograr una inserción significativa?

R: Al mercado no le falta ningún instrumento. Lo que falta es la participación activa de todos los actores. Hay que hacer que las leyes vigentes se cumplan, y realizar una correcta difusión de los instrumentos que ya existen. En el resto del mundo, la ‘Factura de Crédito’ logró mover el 10% del PBI, en Argentina moviliza apenas el 0,3%. Si se piensa en el 10% del PBI argentino eso es mucha plata, equivale al 60% de todo el volumen de crédito que existe en el sistema financiero argentino. Para aprovechar ese volumen, no hay que hacer ninguna ley nueva. Sencillamente hay que lograr que se cumpla la que está vigente.

PERFIL: Alfredo Marseillan

Alfredo Marseillan tiene 59 años y es Ingeniero Civil (Universidad de Buenos Aires). Durante 20 años se dedicó a la construcción civil en las provincias de Río Negro, Tierra del Fuego, Córdoba, Mendoza, San Juan y Buenos Aires. A lo largo de su trayectoria profesional, se dedicó al desarrollo de heramientas financieras para el sector inmobiliario privado. Fue designado como Subsecretario de Financiamiento en la gestión Macri y fue co autor de la Ley de Financiamiento Productivo.