“Las transacciones financieras digitales han llegado para quedarse”

El mundo de las transacciones financieras se mueve desde hace años en el ámbito digital. La tendencia se ha profundizado con la irrupción del Covid-19. En ese marco, Grupo Sancor acaba de lanzar una banca 100% digital. El CEO de Banco del Sol, Sebastian Pujato, dialogó con PULSO y brindó detalles de la propuesta y su visión del escenario actual.

PREGUNTA: ¿En qué consiste Banco del Sol?

RESPUESTA: Se trata de un banco 100% digital, propiedad del Grupo Sancor Seguros. Nos gusta decir que somos el banco digital más humano. Por un lado ponemos a disposición de los clientes tecnología de última generación, hemos traído al país al procesador bancario número uno en el mundo. Pero no menos importante es que tenemos una red de más de 9.000 productores asesores de seguros que trabajan diariamente con el Grupo Sancor, y a partir de ellos pretendemos darle la pata física al negocio, una mano amiga, conocida por el cliente, a través del cual poder vincularse al banco.

P: ¿Cuáles son las diferencias con el banco tradicional?

R: Una diferencia sustancial, es poder llegar a puntos recónditos de Argentina en los que no hay sucursales físicas. Muchas veces los costos asociados a la apertura de una sucursal, hace inviable en ciertos lugares. Nuestra idea es que todo ese ahorro en costo al no abrir sucursales, debe volcarse en beneficio a los clientes. Por ejemplo, quienes abren una caja de ahorro en peses en Banco del Sol, reciben una retribución del 15,5% anual, algo inédito, ya que en la banca tradicional las cajas de ahorro no pagan intereses. Además por vincularse al banco no hay ningún tipo de costo de apertura, ni de manutención de cuenta, ni por extracción de dinero en la red de cajeros automáticos.

P: ¿Cómo es la operatoria?

R: Uno se vincula al banco mediante una app y en menos de dos minutos se convierte en cliente del banco, en un par de pasos sencillos. Al instante la caja de ahorro queda habilitada, y desde ese momento la persona ya cuenta con una tarjeta de débito virtual, que permite hacer compras por internet, mientras llega al domicilio indicado el plástico para operar como es habitual. La tarjeta es una VISA contactless internacional. Una vez que llega el plástico, se da de baja la tarjeta de débito virtual.

La pandemia obligó a que mucha gente que no estaba familiarizada con las transacciones financieras a través del celular, sienta la operatoria como natural.

P: ¿Por qué la apuesta al banco netamente digital?

R: Es un proyecto que iniciamos hace dos años. Ya en ese momento nos planteamos que el futuro pasaba por acá. La verdad es que uno mira el mercado bancario global y observa que los spread son cada vez más chicos. Eso significa que para poder ser competitivos es necesario tener volúmenes grandes y bajos costos. Por ello nos planteamos ser 100% digitales, buscando manejar costos muy bajos, y siendo parte de un grupo que tiene una cartera de siete millones de clientes individuos asegurados, y 300.000 pymes con las que trabaja diariamente, podemos aspirar a tener volumen.

P: ¿Cómo impacta la pandemia?

R: La pandemia obligó a que mucha gente que no estaba familiarizada con las transacciones financieras a través del celular, esté mucho más acostumbrada y sienta la operatoria como natural. Hoy hay un tercio de los argentinos que ya tiene en su celular la app de algún banco y el 70% hace transacciones financieras o pago de servicios a través del teléfono. Creemos que esto vino para quedarse y ya no hay vuelta atras, por más que la pandemia termine.

P: ¿Cómo observan la evolución del consumo?

R: Bueno, es evidente que en este sentido la pandemia ha generado un golpe fuertísimo. No obstante, observamos que en diferentes rubros hay un marcado crecimiento del comercio electrónico. Eso también es una dinámica que llegó para quedarse. Hoy hasta los grandes retailers manejan volúmenes de venta significativos a través de la web, con lo cuál una vez que recuperemos la “libertad” vacuna mediante, lo más probable es que haya cambiado la estructura del consumo en Argentina.

P: ¿Cómo es hacer negocios e iniciar un nuevo proyecto en Argentina?

R: Es siempre complejo. En mi caso vengo de la industria financiera, trabajé durante 25 años para Grupo Galicia. Y cuando estaba en el proceso para incorporarme a este proyecto yo pregunté “cuál era la idea de banco a futuro” y la respuesta fue “nos llevó 75 años ser la primer aseguradora de Argentina, aunque nos lleve 75 años, queremos ser el primer banco de Argentina”. Es decir que no hay presión en el corto plazo, y que el compromiso con el país es a largo plazo, lo que despoja al proyecto de los vaivenes de la coyuntura.

P: ¿Qué opina de la ley de teletrabajo?

R: Creo que el teletrabajo tiene muchas ventajas y también muchas dificultades. Las personas que tienen poco espacio e hijos pequeños por ejemplo, tienen serios problemas para poder desempeñarse. Pero a la vez abre grandes oportunidades para que por ejemplo alguien que vive en la Patagonia, pueda teletrabajar para una empresa en Buenos Aires. Hay que esperar la reglamentación de la ley. Si se contrata a alguien en la Patagonia, pero que luego me puede obligar a abrir una oficina en su ciudad, donde yo no tengo oficina, eso puede encarecer los costos. Más allá de eso, la pandemia ha demostrado que es viable trabajar remoto en innumerables sectores y actividades en las que antes era impensado. En nuestro caso, el banco tenía 2.000 m2 de oficinas alquiladas y hoy nos estamos planteando reducirlas a la mitad, y también estamos pensado que uso le damos a esa mitad.

PERFIL: Sebastian Pujato

Sebastián es Ingeniero Industrial por la Universidad de Buenos Aires, y realizó posgrados en Desarrollo Ejecutivo y Alta Dirección IAE de la Universidad Austral y en IMD en Suiza.

Trabajó en Grupo Techint hasta 1992. Ese año ingresó a Banco Galicia como Gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios y más tarde como Vice Presidente de Tarjeta Naranja. Además, fue presidente de Tarjeta Nevada y Tarjeta Mira.

En el 2018, ingresó como CEO de Banco del Sol, el banco digital del Grupo Sancor Seguros.