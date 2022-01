Le cambiaron el perro en la peluquería canina y lo denunció en redes

La insólita historia se concentra en algún barrio de Estados Unidos un día cualquiera, en el que Tykesha Cherry vive junto a su mascota Lucky, a quien decidió llevarla al estilista para renovarle el look.

Desde que llegaron a esa casa, el caniche va siempre al mismo peluquero. Sin embargo, en la última visita su dueña notó algo extraño cuando se lo entregaron.

Es que el perro tiene una expresión particular y suele ser muy simpático y cariñoso. Sin embargo, cuando se subió al auto, ella notó que su mascota «lucía enojada».

Tykesha corroboró el bochornoso hecho con su pareja, para ver si era solo una impresión de ella. Ambos coincidieron en que no era Lucky.

“Estaba mirando sus patas y sus orejas. Me di cuenta de que Lucky no tenía esa cosa rara alrededor de los ojos. Fue entonces cuando supe que este no era mi perro”, declaró la víctima de la estafa.

La historia continuó con una extraña acción de la recepcionista de la peluquería canina. “Salté directamente del auto y corrí de inmediato. Era la misma mujer que estaba en la puerta y dijo: ‘¡Hola, Bentley!’”.

Esa declaración le dio la razón a Tykesha. Lo habían confundido con otro perro, de similares características.

Finalmente, la historia terminó bien. “Definitivamente me sentí aliviada cuando me reuní con Lucky. Como si lo que sentía no estuviera mal con respecto a que se veía diferente”, indicó su dueña ya feliz con su perro en brazos.