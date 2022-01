Leandro Ziccarelli: “Si no se acuerda con el Fondo, puede dispararse la brecha cambiaria”

El economista adelanto un escenario complicado para este año.

Muchos son los interrogantes que arroja la economía en 2022. En especial los que se relacionan con inflación y salarios, y con las condiciones del potencial acuerdo con el FMI. A ello se refirió en diálogo con PULSO el economista Leandro Ziccarelli del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

PREGUNTA: ¿Qué nos dejó el 2021 que se fue?

RESPUESTA: Nos dejó un pendiente muy fuerte en materia inflacionaria. Pero la verdad es que otras variables se fueron acomodando, como actividad económica y empleo. Me da la sensación de que el balance es relativamente positivo. No puede ser un mal año con un crecimiento del 10% que nos pone a los niveles pre pandémicos, y una recuperación que finalmente fue en “V”. Incluso en la última parte del año se observa cierta recuperación de los salarios registrados. El empleo se recupera mes a mes en los últimos meses. Además el crecimiento se difunde, es decir ya no es solo motorizado por la industria y la construcción. Sucede que aun así, a la vista de la situación económica y social pareciera que deja gusto a poco.

P: ¿A qué atribuye la sensación?

R: A que la recuperación del salario es escueta y se materializa solo en los salarios registrados. Los salarios no registrados quedaron 20 puntos por debajo de la inflación. Eso significa que seguiremos conviviendo con altos niveles de pobreza en el corto plazo. Y que este nivel de crecimiento no alcanza a derramar lo suficiente, porque no tenemos la capacidad distributiva, el nivel de salario real y de empleo de otras épocas. Es decir, a este ritmo de recuperación, podes volver a subir a muy poca gente al sistema.

P: ¿De todos esos problemas, cuál es la prioridad?

R: La inflación es un verdadero problema. No es sustentable que los salarios crezcan en términos reales con una inflación arriba del 40%. Puede suceder un año. Pero a la larga se termina, porque una alta nominalidad no le permite a los sindicatos negociar siempre por arriba. Corren por detrás de la inflación.

P: ¿Fue acertada la política para la relación precio-salarios?

R: Cuando hablamos de recuperación del salario, hablamos de los salarios registrados. Creo que hubo un problema de focalización de la política. Que luego del resultado electoral de septiembre, la respuesta paliativa del gobierno sea reducir el impuesto a las ganancias para los salarios de entre $150.000 y $170.000, habla claramente de un error de diagnóstico. No era en ese segmento donde estaba el principal problema. Para los segmentos de menores ingresos, no hubo política fiscal en la primera mitad de 2021, y en el segundo semestre cuando se apretó el acelerador, a esos sectores no les tocó mucho.

P: ¿Viene un ajuste aun mayor de la mano del Fondo?

R: El Fondo sabe que Argentina no está en condiciones de cumplir nada demasiado exigente. En la revisión que hizo el board del acuerdo firmado en 2018, ellos mismos confiesan el alto “riesgo reputacional” que enfrentan con el caso argentino. En pocas palabras dicen que “hacer un acuerdo con Argentina es un quemo, porque Argentina nunca cumple”. Y tienen razón. Les faltó decir que “hacer un acuerdo con el FMI también es un quemo, porque no hay un solo país del mundo que haya salido adelante con los programas de asistencia del Fondo”. No imagino al FMI pidiendo esta vez una reforma laboral o previsional. Más bien busca un acuerdo transitorio que se pueda renegociar en dos años con el próximo gobierno.

P: Y la especulación es entonces ¿Cuál será el próximo gobierno?

R: Al día de hoy no hay solución definitiva posible, porque el crédito que tomó Mauricio Macri es impagable. Se impone un acuerdo que permita atravesar este momento para negociar más adelante. Efectivamente y dependiendo del signo político que gobierne desde 2023, ahí sí pueden aparecer en la mesa de negociación todas las reformas que históricamente solicitó el Fondo.

P: ¿Cuál podría ser la consecuencia de no acordar?

R: Es cierto que ya tenemos regulación cambiaria, control de capitales y acuerdo de precios. Probablemente no acordar, no implique una mega crisis o una híper inflación. Pero sí puede suceder en el muy corto plazo, que existan problemas con la brecha cambiaria. El mercado va a empezar a poner en precio que marchamos nuevamente a un default. El blue hoy está en $200, y hablamos de un mercado chico, que “se maneja”. Y lo cierto es que hoy no tenemos los dólares necesarios para contener una corrida en el paralelo. Y eso puede trastornar toda la macro.

P: ¿Es buena estrategia empezar explicar las condiciones del acuerdo?

R: En estos años hubo mucho secretismo, lo cual es natural en cualquier negociación. Pero elcreo que terminó jugando en contra, porque no ayudó a conseguir nada extraordinario. Hoy llevamos dos años de negociación, estamos a dos meses del “deadline”, no tenemos información, y las señales que se perciben no revelan un “buen acuerdo” para Argentina.

P: ¿Los mercados hacen política?

R: Tengo una frase al respecto, y es que “los mercados votan, pero no militan”. Por supuesto que los mercados tienen preferencia ideológica. Pero si te tienen que bajar el martillo, te lo bajan. Así le sucedió al gobierno de Mauricio Macri, fue el mercado el que le dijo basta. Y de la misma forma, cuando hay un gobierno como el actual, que no es de la simpatía de los mercados, si las cosas se hacen bien y se logra cierto grado de previsibilidad, los mercados acompañan.