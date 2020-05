LeBron asegura: "podría haber llevado a Michael Jordan a otro nivel"

LeBron James, una de las máximas figura de la NBA de las últimas decadas, aseguró hoy que él podría haber llevado a otro nivel al seis veces campeón Michael Jordan, tras el final de la serie documental "The Last Dance", en la que se retrataron los títulos de Chicago Bulls.

"Yo podría haber llevado a Jordan a otro nivel, conmigo jugando como pivote habría sido otro nivel durante esos años en Chicago", explicó la estrella de Los Angeles Lakers en una nota con Uninterrupted, el canal de vídeo de su productora.

"Personalmente, por la forma en que yo juego al baloncesto, donde el equipo es lo primero, creo que mis características funcionarían perfectamente con Mike", reiteró.

Jordan volvió al centro de la escena en las últimas cinco semanas, con un documental emitido en conjunto por ESPN y Netflix, en el que se mostró en detalle el título de 1998 ante Utah Jazz y se repasaron las carreras del nacido en Carolina del Norte y de cada integrante de Chicago Bulls como Scottie Pippen, Dennis Rodman, Steve Kerr y el entrenador, Phil Jackson, con imágenes exclusivas y testimonios de muchos rivales de la época en la que la franquicia dominó la competencia.

"Jordan es un asesino. Cuando se habla de jugar al baloncesto, anotar de la forma en la que él lo hacía y con mi habilidad para leer el juego y para pasar le irían bien a su forma de jugar", describió James, tres veces campeón de la NBA (2012, 2013 y 2016) y seis veces finalista (2007, 2011, 2014, 2015, 2017 y 2018).

"Me hubiera encantado jugar con cualquiera de los grandes. Soy un historiador del baloncesto. Pero también habría muerto por poder competir con cada uno de ellos individualmente. Me encanta cuando un compañero viene y me desafía. He visto eso en Mike y creo que nuestro juego sería una correlación perfecta para tener éxito", terminó.

La entrevista completa (en idioma original):