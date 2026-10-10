¿No sabés qué leer? Estas son las novedades y destacados de la semana de la librería Lecton

“El círculo de la felicidad”

Paulo Coelho

Un misionero y un hombre desesperado se encuentran en el desierto; un joven descubre el precio de su ambición; un niño que nunca conoció el amor encuentra una forma inesperada de recibirlo. En “El círculo de la felicidad”, Paulo Coelho reúne historias breves protagonizadas por personas, animales y pueblos que atraviesan pérdidas, deseos, esperanzas y descubrimientos.

Con una estructura cercana a la fábula, los relatos hablan de la generosidad, la ambición, el amor, la esperanza y la búsqueda de un sentido. Entre ellos aparece también una mariposa nocturna enamorada de una estrella, cuya búsqueda termina convirtiéndose en una manera de descubrir la belleza del mundo. Son historias sencillas, construidas alrededor de una enseñanza o una pregunta.

Hay en todos estos relatos personajes que parten de una carencia —amor, lluvia, reconocimiento, compañía— y encuentran en el camino algo que no estaban buscando exactamente. Esa transformación, más que la acción misma, es la que organiza el libro y le da su tono de parábola: pequeñas historias que buscan dejar una idea dando vueltas después de la lectura.

El libro está ilustrado por Sebastià Cabot, cuyas imágenes acompañan este recorrido por relatos de tono cálido y reflexivo. Una propuesta para leer de a poco, dejarse llevar por sus pequeñas historias y volver sobre aquello que cada una plantea acerca de la felicidad y de la relación con los demás.

“Mis documentos”

Alejandro Zambra

Una carpeta de Windows puede guardar casi cualquier cosa: recuerdos, trabajos, textos inconclusos, rastros de una vida. En “Mis documentos”, Alejandro Zambra toma esa idea como punto de partida para reunir once relatos que también pueden leerse como una novela fragmentada. A veces parece hablar un mismo personaje -estudiante, profesor, fumador que intenta dejar el cigarrillo-, pero pronto esa ilusión autobiográfica se abre hacia algo más amplio: los documentos personales terminan hablando de experiencias compartidas, de una generación y de un país que todavía necesita revisar su pasado.

Con humor, ironía, melancolía y momentos de mayor intensidad lírica, Zambra recorre la relación entre padres e hijos, el amor, la masculinidad, el desencanto de los jóvenes de la transición y esa dificultad de encontrar un lugar propio. También aparecen objetos y sentimientos que envejecen, la impostura como forma de pertenencia y la necesidad de reconocer el dolor. Esta reedición incorpora además textos del crítico británico James Wood y de la escritora chilena Alejandra Costamagna sobre la obra del autor.

“Cuando quieras podes destruirme”

Julieta Sverdlik

La adolescencia, el descubrimiento del deseo y la construcción de una identidad propia atraviesan esta novela de Julieta Sverdlik. La protagonista conoce a M, una compañera de taller literario apenas un año mayor, y lo que comienza como admiración se transforma en un amor que la obliga a reconocerse como una mujer que ama a otra mujer. A partir de ese vínculo, tendrá que enfrentarse no solo a lo que sienten, sino también a la mirada de los demás y a una pregunta más incómoda: qué lugar ocupa ella misma en una vida acostumbrada a poner a los otros primero.

Entre un presente incierto y las pistas de un pasado que intenta reconstruir, la novela explora los vínculos que nacen o sobreviven en secreto, las formas de la entrega y los límites entre amar y perderse en el otro. Sverdlik aborda ese proceso con humor, ironía y ternura, mientras su protagonista intenta entender qué quiere, qué está dispuesta a defender y qué tipo de relación quiere construir.

“Bajo el ojo del gran pájaro”

Hiromi Kawakami

En un futuro lejano, la humanidad está al borde de la desaparición y los últimos seres humanos sobreviven dispersos en pequeñas tribus, bajo el cuidado de unas misteriosas “Madres”. En ese mundo irreconocible, los niños pueden nacer en fábricas a partir de células animales o alimentarse mediante la fotosíntesis. La novela sigue a distintas generaciones y comunidades a lo largo de varias eras, mientras la reproducción, el mestizaje y la transformación de las especies ponen en cuestión qué significa seguir siendo humanos.

Hiromi Kawakami construye así una ficción especulativa extraña y delicada, donde el fin de la humanidad no aparece solamente como una catástrofe, sino también como el comienzo de otras formas de vida y de relación. Clonación, memoria, identidad, evolución y vínculos atraviesan una novela que combina inquietud y luminosidad para preguntarse qué queda de nosotros cuando las características que creíamos propias de la especie empiezan a cambiar.

“Antes de que lleguen las nubes”

Mari Jungstedt

Un viaje a Ronda termina en tragedia cuando el fiscal malagueño Florián Vega se queda solo fotografiando el Puente Nuevo y, horas después, aparece muerto al fondo de un barranco. El caso queda en manos del inspector Héctor Correa, de Homicidios de Málaga, que deberá reconstruir las últimas horas de la víctima y encontrar al responsable entre un grupo de turistas que guarda sus propios secretos. Para interrogar a los testigos suecos, Correa recurre a Lisa Hagel, una traductora que acaba de instalarse en un pueblo de Málaga.

Mari Jungstedt, una de las autoras más reconocidas de la novela negra nórdica, traslada en esta historia parte de las claves del género a los paisajes del sur de España.

“Historia de un árbol”

Ricardo Cie

Ilustraciones de Wen Hsu Chen

¿Qué pasa cuando un árbol decide abandonar su jardín para salir en busca de fama? Esa es la aventura que propone Ricardo Cie en “Historia de un árbol”, un libro para lectores desde los 7 años en el que su protagonista deja atrás el lugar que conoce para perseguir un destino que imagina mejor. El camino, sin embargo, estará lleno de dificultades y de aprendizajes inesperados.

El libro aborda cuestiones como la solidaridad, el cuidado del ambiente y las formas de vida sostenibles, pero también puede leerse como una metáfora del desarraigo: qué significa dejar la tierra propia y qué se pierde y se encuentra al hacerlo. Las ilustraciones de Wen Hsu Chen acompañan el recorrido de este árbol aventurero.