¿No sabés que leer? Estos son los seis destacados de la librería Lecton

El canto invisible

Claudia Piñeiro

Cuando Marina, una bióloga dedicada al estudio de las aves, muere, su amiga y editora Julia queda a cargo de un manuscrito inconcluso sobre el canto de los pájaros. Para continuarlo, se instala en una casaquinta que Marina le dejó como herencia. Allí, mientras intenta encontrar la voz para ese texto pendiente, empieza a descubrir una verdad que su amiga mantuvo oculta durante toda su vida. La escritura se convierte así en una forma de acercarse a Marina incluso después de su muerte y de revisar aquello que creía saber sobre ella.

En la novela, Claudia Piñeiro enlaza la amistad, los secretos familiares y la relación entre una abuela y su nieto con preguntas que exceden la intimidad. Lo político aparece en los vínculos, en los mandatos y en las diferencias entre generaciones. Pero la autora aclara que no se trata de dos mujeres que bajan línea a un joven, sino de un diálogo. Esa disposición a escuchar al otro, aun cuando sus ideas sean distintas, atraviesa una historia que Piñeiro define como más luminosa que otras de sus novelas, pese a que comienza con una muerte.

El canto de los pájaros funciona como una imagen de aquello que está ahí, aunque no siempre sepamos prestarle atención. Oír es un acto fisiológico; escuchar, en cambio, requiere voluntad. Con esa distinción como punto de partida, Piñeiro explora la dificultad de salir de las propias certezas y atender a quienes nos rodean, a los jóvenes y también a los muertos. Porque hay voces que persisten después de la ausencia y verdades que, tarde o temprano, encuentran la manera de hacerse oír.

“Queer”

William S. Burroughs

Escrita en 1952, aunque publicada recién en 1985 por su representación explícita del deseo homosexual, “Queer” es una de las obras tempranas de William S. Burroughs. Ambientada entre la Ciudad de México y Panamá, sigue a Lee, álter ego del escritor, en su obsesión por Allerton, un joven distante y ambiguo. Entre bares sórdidos, personajes al margen y una relación marcada por el deseo y la frustración, Lee emprende junto a su amigo una búsqueda de ayahuasca, una sustancia a la que atribuye el poder de controlar las mentes.

Novela de amor descarnado, fantasía tragicómica y ficción política, “Queer” deja ver algunos de los rasgos que definirían el universo literario de Burroughs: el humor negrísimo, la exploración de los márgenes y una mirada corrosiva sobre el poder y las obsesiones humanas. Esta edición incluye una introducción del investigador Oliver Harris, que reconstruye las circunstancias personales en las que fue escrita, además del prólogo que el propio autor preparó para su publicación en 1985. Una puerta de entrada a la obra de un escritor que hizo de la experimentación narrativa una forma de desafiar las convenciones.

“La deslumbradora”

Silvina Rocha

Buenos Aires, 1934. Luis Expósito quiere abrirse camino en la literatura, pero trabaja como periodista en Noticias Gráficas, donde recorre la ciudad en busca de historias. Una tarde de lluvia, encuentra a una anciana sola junto a la fuente de Las Nereidas, en Costanera Sur. Se llama Dolores y es Lola Mora, la escultora que desafió las convenciones de su época y cuya vida ha quedado lejos del reconocimiento que alguna vez tuvo. El encuentro dará inicio a un vínculo inesperado entre ambos.

Silvina Rocha construye una novela que combina la reconstrucción de una época con una reflexión sobre el arte, la memoria y el lugar de las mujeres en la sociedad. A través de la mirada de un joven periodista que todavía busca su propio rumbo, la figura de Lola Mora recupera su singularidad: la de una artista que se atrevió a ir más allá de los límites que le imponían. Una historia sobre el talento, el paso del tiempo y las preguntas que pueden surgir cuando nos acercamos a una vida extraordinaria.

“La luna como testigo”

Josephine Tey

Marion Sharpe y su madre viven en una pequeña localidad inglesa cuando una joven huérfana de guerra, Betty Kane, las acusa de haberla secuestrado y maltratado. El caso despierta indignación y pone a las dos mujeres bajo sospecha, en una comunidad donde las apariencias parecen pesar más que las pruebas. Para esclarecer lo ocurrido, será necesario separar los hechos de las versiones y los prejuicios.

Publicada después de la Segunda Guerra Mundial, esta novela de Josephine Tey es un clásico del policial británico que pone en cuestión la facilidad con que una acusación puede convertirse en verdad pública. Más allá del enigma, la autora examina los mecanismos de la justicia, la presión social y la importancia de investigar con rigor antes de emitir un juicio. Una historia en la que la búsqueda de la verdad exige desconfiar de las certezas y mirar más allá de lo que todos parecen dar por sentado.

“Los caminos ocultos del destino”

Marcelo Imperiale

El azar puede cambiar la suerte de un personaje, convertir a un héroe descartado en protagonista de una hazaña o llevar a un navegante extravagante hacia un destino inesperado. En esta colección de relatos, Marcelo Imperiale imagina mundos donde el tiempo y el espacio pierden sus límites habituales, la muerte puede ser apenas un sueño y los amores siguen caminos difíciles de descifrar.

Con situaciones que combinan lo fantástico, lo insólito y la reflexión, las historias exploran las decisiones que modifican una vida, los sueños que parecían imposibles y las oportunidades que aparecen donde menos se esperan. Un recorrido por destinos múltiples, en el que los personajes se enfrentan a circunstancias inesperadas y descubren que la suerte puede cambiar de maneras que nadie habría imaginado.

“La receta del abuelo”

Marcus Jernberger

Ivi creció entre las ollas y sartenes de la cantina familiar, pero está cansada de comer siempre lo mismo. Cuando encuentra una vieja receta de su abuelo, decide salir a buscar los ingredientes para prepararla. El problema es que algunas cosas ya no se consiguen y otras han cambiado. Frente a esos imprevistos, Ivi tendrá que encontrar una solución y animarse a transformar la receta original.

A partir de una historia que combina cocina, curiosidad y descubrimiento, Marcus Jernberger propone una reflexión sobre las tradiciones y su capacidad de adaptarse al paso del tiempo. Porque conservar una herencia no siempre significa repetirla tal como llegó hasta nosotros: a veces, también implica probar algo nuevo. Un libro para lectores a partir de los 6 años.