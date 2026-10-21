Premio Almadía de novela breve: abren la convocatoria con 20.000 euros de premio

Editorial Almadía y la Fundación Ventosa Arrufat convocan a la segunda edición del Premio Internacional de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat, un certamen que busca reconocer la narrativa en español y favorecer la circulación de nuevas obras entre España y América Latina. La novela ganadora recibirá un anticipo de regalías de 20.000 euros y será publicada en México, España, Argentina y Colombia, con distribución en el resto de Latinoamérica.

La convocatoria está abierta a escritores y escritoras mayores de 25 años, de cualquier nacionalidad y lugar de residencia. Las obras deberán ser originales, inéditas y estar escritas en español, con una extensión de entre 30.000 y 50.000 palabras. Cada participante podrá presentar un único manuscrito.

El plazo para enviar las novelas permanecerá abierto hasta el 22 de diciembre de 2026. La obra ganadora se anunciará en mayo de 2027.

Este año, el ganador fue el peruano David Silva Rojas, con «Donde el agua trabaja». Además de ser la primera novela de este abogado nacido en Ika, Perú y criado hasta su adolescencia en Japón, su manuscrito ganó por unanimidad el primer Premio Internacional de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat, elegido entre 2.204 manuscritos inéditos enviados desde 22 países.

Un jurado integrado por tres escritoras

La selección estará a cargo de Cristina Rivera Garza, Mónica Ojeda y Selva Almada, quienes también integraron el jurado de la primera edición. Las tres escritoras elegirán cinco novelas finalistas y definirán la ganadora. En la deliberación participará, además, un integrante del comité editorial de Almadía, con voz pero sin voto.

Con esta segunda convocatoria, el certamen busca dar continuidad a una iniciativa dedicada a la novela breve y ampliar las posibilidades de circulación internacional de la literatura contemporánea en español.

Cómo participar

Las bases completas y el formulario de inscripción están disponibles en el sitio oficial del premio: https://www.premioalmadiaventosaarrufat.com/

Fundada en Oaxaca en 2005, Editorial Almadía cuenta con un catálogo de más de 500 títulos que abarca narrativa, poesía, ensayo, crónica y literatura infantil. En sus más de dos décadas de trayectoria, ha publicado a autores consagrados y nuevas voces de la literatura en español, con presencia en México, América Latina y España.