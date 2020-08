Legislador Martín: «con la reforma (judicial) buscan silenciar al periodismo»

El legislador provincial Juan Martin (Juntos por el Cambio) volvió a criticar la reforma judicial impulsada por el Gobierno Nacional y señaló que “no sólo busca que Cristina quede impune, ahora con el dictamen del Senado nos damos cuenta de que también buscan apretar periodistas”.

De esta manera se refirió a la incorporación de la figura de “presiones mediáticas” en el proyecto que impulsa el oficialismo. “Claramente busca silenciar voces críticas y va en línea con lo que intentó muchas veces el kirchnerismo”, señaló el parlamentario.

“Nos quieren vender un título atractivo como ‘reforma judicial’. Pero la realidad es que son especialistas en cambiarle el nombre a las cosas para mentir, y este proyecto que presentan a las apuradas, en un momento de crisis, es un intento de atropellar a la Justicia y a la libertad de expresión”, afirmó.

Juan Martin recordó que “si no fuera por el periodismo no nos hubiésemos enterado de muchos casos de corrupción que derivaron en causas judiciales y en condenas”.

Con la reforma se busca blindar la corrupción, porque al periodista que investigue y denuncie le van a decir que está presionando” Juan Martín, legislador Juntos por el Cambio

“Si no los paramos, vienen por todo”, advirtió el diputado y consideró que “las expresiones del presidente minimizando el reclamo ciudadano parecen soberbias, pero en realidad demuestran que no se ve como un servidor público sino como un empleado de Cristina, una mujer que no se animó a ser candidata porque sabía que perdía pero que desde la sombra maneja todos los hilos”.

“Espero que los representantes rionegrinos en el Congreso no se contagien de la obsecuencia del Presidente y escuchen el reclamo de todos los que salimos a la calle el 17. No pueden ser cómplices de este atropello”, concluyó.