Llega el “Cherry day” virtual

Potencial. Las cerezas representan una de las actividades de mayor proyección en la zona.

La producción de cereza es una de las actividades que más ha crecido en la región en los últimos años, y el potencial como actividad exportadora la coloca como una de las grandes oportunidades de reconversión para la fruticultura.

El jueves 8 de octubre desde las 14 se realiza la edición online del “Cherry Day”, evento que desde hace cuatro años reúne a la industria cerecera con destacados disertantes internacionales y nacionales quienes ofrecerán las últimas tendencias del sector.

En esta oportunidad se hará foco en el contexto de los mercados, y los aspectos comerciales y productivos en tiempos de pandemia.

La actividad es organizada por Centro PyME-Adeneu en conjunto con la Cámara Argentina de Productores de Cerezas Integrados (CAPCI).

El año pasado representó una campaña récord para la cereza, que logró enviar al exterior 935 toneladas de las cuales 755 fueron a China.



El programa abordará temas como la situación de la industria cerecera argentina, a cargo de Alejandro Zimmermann, presidente de la CAPCI; negociaciones y apertura de mercados, con Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería Argentina; y el análisis de mercados internacionales, con Isabel Quiroz, directora ejecutiva iQonsulting (Chile).

Sobre el mercado chino y el comportamiento post-pandemia, disertará Liu Zhi, gerente general y fundador de DALIAN YIDU GROUP CO. LTD (China), y sobre el mercado de Reino Unido y europeo, Darren Matschull, director comercial de J. O. SIMS Ltd. (Reino Unido).

Durante la última temporada, Neuquén exportó un total de 935 toneladas de cerezas frescas, de las cuales 755 fueron enviadas vía marítima hacia China, y el resto en avión con destino a Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Singapur, Canadá, y Europa. En la actualidad, la provincia reúne unas 254 hectáreas dedicadas a la producción de cerezas, pero tan sólo 9 establecimientos cuentan con la infraestructura, el nivel técnico-productivo y las habilitaciones necesarias para adecuarse a los programas de exportación.

Los interesados en participar pueden registrarse en www.nubecast.net/cherryday2020.