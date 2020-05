Los contadores se quejan porque "no dan abasto"

El presidente del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la Zona Atlántica, Sergio Góndolo, enumeró los grandes problemas del sector frente a las restricciones de funcionamiento y superposición de tareas que provoca al aislamiento impuesto por el coronavirus.

“Hoy tenemos trabajo pero no sabemos cuánto nos va a durar, ya que no hay certeza de cuántos comercios quedarán, cuantos podrán pagar”, indicó.

Advirtió que “bienvenido el trabajo” pero aclaró que en la actualidad a los profesionales “le tiraron un cúmulo de responsabilidades y no dan abasto”.

Puso como ejemplo que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) emite una resolución y “no la terminás de aplicar porque ya la cambiaron o la derogaron”.

Además de tratar con los clientes, los contadores describen lo engorroso que son los nuevos incentivos al momento de analizarlos.

“Es un nudo de cosas que no son fáciles de aplicar, y no a todo el mundo le sirve la resolución (de facilidades) y cuando cargás toda la información te vienen clientes rechazados porque la facturación no es la que ellos establecen; entonces te la pasás peleando con el cliente, con el Estado, tus empleados porque hay que trabajar en forma desventajosa”, sintetizó Góndolo.