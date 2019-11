Ocho pedalistas estarán en los principales equipos que participarán desde mañana a partir de las 14.30 en la nueva edición de la clásica prueba de ciclismo Vuelta al Valle, que tendrá como sede a Allen.



De los 149 anotados, que se dividieron en 21 equipos, 140 corresponden a la categoría elite y los restantes a Sub 23.



Desde San Juan llegaron los equipos Puertas de Cuyo-Continental y Sindicato Empleados de Comercio-Continental, que prometen ser animadores de la prueba.



El listado de equipos y pedalistas es el siguiente:

Agrupación 5 de Diciembre (Huergo): Fernando Carreño, Nelson Gordon, Carlos González, Daniel Juárez, Pablo Ruiz, Fabián Gatica, Gerardo Valentini y Elias Sanhueza.

Aldo Opazo Competición (Neuquén): Javier Ramírez, Ariel Rodríguez, Carlos Opazo, Pablo Ramos, Guillermo Mazzanti y Walter Sepúlveda.

Allen Pro: Pablo Reyes, Gabriel Obreque, Matías Leiva, Federico Espinoza, Eduardo García y Rodrigo Ortega.

Ciudad de Pehuajó (Buenos Aires): Marcos Linares, Flavio Barbosa, Juan López (Sub 23), Mauro Agostini, Agustín Fraysse, Alexis Miranda (Sub 23), Jorge Sacucci (Sub 23) y Ariel Rodríguez.

Estrella Roja (Viedma): Davo Cader, Nicolás Laurin, Alan Ponce de León, Mario Ortiz, Lucas Bourdaco y Adrián Cisterna.

Feria Expo Verde Competición: Leonel Mardones, Roberto Infante, Agustín Suárez, Luis Miguel Saliago, Sergio González, Marcelo Cardozo y David López.

JC Competición: Sebastián Medina, Cristian Romero, Daniel Juárez, Nicolás Traico, Diego Valenzuela y Facundo Crisafulli.

La Canasta de Luana: Alejandro Castro Carabajal (Sub 23), Facundo Lezica, Eduardo Luján Molina (Sub 23), Diego Martín, Luciano Montiveros, Juan C. Sosa y Leandro Velardez.

Librería Patagonia (Allen): Juan Millaqueo, Emiliano Matías, Juan M. Schomberger, Alejandro López y Juan R. Vega.

Metaltej: Carlos Parra, Gabriel Sepúlveda, Rodrigo Durán, Martín Muñoz, Oscar Godoy, Marcelo Sepúlveda, Mariano A. Guillermo y Marcos León.

Mirasal: Cristian Ranquehue, Fernando Arrieta Torres, Oscar Bazán (Sub 23), Alfredo Lucero, Enzo Sauli, Cristian Clavero, Sergio O. Fredes y Jesús Bravo.

Puertas de Cuyo-Continental (San Juan): Laureano Rosas, José Tivani, Darío A. Díaz, Daniel R. Díaz, Adrián Richeze, Emiliano Ibarra, Mauro Richeze y Leandro Messineo.

Regalería El Chino: Sebastián Sánchez, Claudio Muñoz, Miguel Namuncurá, Raú Guevara y Nelson Gutiérrez.

Shania Competición: Víctor Arroyo, Juan I. Curuchet, Enzo Luján, Federico López, Franco López, Juan Espinoza Molina (Sub 23), Javier Sánchez Naranjo y Germán Tivani Pérez.

Sindicato Empleados Públicos-Continental (San Juan): Juan P. Dotti, Nazaret Magno do Prado, Leonardo Covarrubia (Sub 23), Héctor Lucero, Darío Álvarez, Efrain Toloza, Joaquín García y Matías Lisa.

Team Cutral Co: Maximiliano Navarrete, Jonathan Navarrete (Sub 23), Lucas Pedernera, Lucas Chambers, Braian Rodríguez, Lionel Gamboa, Fernando Fratini y Alexis Galvagno.

Team Morales Competición: Matías A. Morales, Adrián V. Soto, Daniel Galindo, Rodrigo M. Gil, Neri Cañete y Fabián Nahuelpán.

Tiziano Competición (Allen): Sebastián Tolosa, Omar Azzem, Paulino Del Secco, Jesús Aimar, Julián Barrientos, Mauricio Müller, Leonardo Catini y Diego Langoni.

Transporte Martín (Allen): Pablo Brun, Pablo Seguel, Claudio Flores, Facundo Grosenbacher, Gustavo Martín, Alejandro Quilci, Christian Facchini y Nelson Vilugrón.

Transporte Norte (Allen): Pablo Zalazar, Pablo Casas, Hugo Naupa, José Canales, Hugo Pablo, Marcos Dinamarca, Tomás Bravo y Marcos Solorza.

Transporte Orrego (Allen): Matías Maggiora, Sebastián Aros, Pablo de La Barreda, Mauro Aros y Alejandro Durán.