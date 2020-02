Los gremios esperan que el gobierno de Neuquén lleve a la mesa una oferta salarial

Los representantes de los sindicatos que nuclean a los trabajadores estatales y docentes esperan que los funcionarios provinciales lleven hoy a la mesa de negociación una propuesta de recomposición salarial. El gobierno no quiso adelantar si formalizará una oferta, pero todo indica que buscará que los sueldos ya no se actualicen al ritmo de la inflación.

El acuerdo que sostuvo durante estos tres años la gestión de Omar Gutiérrez consistió en un aumento trimestral de los salarios, en función de una combinación de los índices de precios (IPC) de Neuquén, Córdoba y del Indec.

La ministra de Gobierno, Vanina Merlo, conducirá la negociación de hoy, que se desarrollará en avenida del Trabajador 650. El cronograma de reuniones será el siguiente: el gremio ATE fue citado a las 9:30. Luego asistirán Viales y UPCN. El último encuentro será con el sindicato docente ATEN, a partir de las 14:30.

Los estatales concluyeron el 2019 con una suba promedio del 55,5%, seis puntos por debajo de la inflación que se midió en la capital, pero superior a la que se registró a nivel nacional. El aumento anual de precios en la ciudad de Neuquén fue de 61,13%.

“Lo que esperamos nosotros, y lo que hemos pedido, es que se le de continuidad a la cláusula de actualización trimestral que venimos teniendo en Neuquén desde el 2017 a la fecha”, aseguró el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo.

Y agregó: “hasta acá oficialmente no tenemos nada, no se ha dicho que no, ni se ha dicho que si, y lo que se ha dado a conocer son situaciones relacionadas a los ingresos que tiene la provincia. Lo que el gobierno nos va a proponer, sino propone la continuidad de la cláusula, no creemos que sea algo mejor, ojalá sea así. Algo mejor sería superar a la inflación y hoy lo que nosotros estamos planteando es la continuidad de una cláusula que nos ha permitido, por lo menos, compensar la inflación. Nos parece a nosotros que es un pedido absolutamente razonable”.

Además de definir la pauta salarial el sindicato tiene pendiente discutir aspectos vinculados a la mesa técnica, por ejemplo, corrección de puntos en cargos directivos y de supervisión.

Guagliardo dijo que las asambleas de las 22 seccionales del gremio serán el viernes 28. El plenario de secretarios generales se hará el sábado 29, un día antes de que el gobernador brinde el discurso de apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura. El ciclo lectivo debería comenzar el lunes 2 de marzo.

“Nosotros creemos y entendemos que la cláusula en Neuquén de ajuste trimestral no es una generadora de la inflación, sino por el contrario, cobramos inflación acumulada a diferencia de otras cláusulas”, sostuvo Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE.

El dirigente afirmó que la asamblea realizada la semana pasada “ratificó el pedido de continuidad del IPC, de la liquidación trimestral. Veremos si el Ejecutivo está dispuesto a escuchar.”

RÍO NEGRO anticipó que el gobierno provincial volverá a proponer las sumas fijas, en consonancia con la pretensión de la administración nacional pero, principalmente, para compensar la pérdida de ingresos que le significó el congelamiento del barril de petróleo.

En números 28.000 pesos es el salario que percibe una persona que ingresa a la administración pública, en el escalafón más bajo. 34.700 es el ingreso de un docente que recién se inicia, según informó la ministra de Educación, Cristina Storioni.

