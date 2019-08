Los mercados abren a la baja tras los anuncios de Lacunza de ayer

El mundo financiero reaccionó, inicialmente, en forma negativa tras las medidas tomadas por el Gobierno Nacional.



Las primeras cotizaciones de los papeles y bonos argentinos, previo a la apertura de los mercados, iniciaron la jornada en baja. Los bonos están cayendo hasta el 6% mientras que los papeles de las acciones locales en Nueva York se derrumban hasta un 5%.



Estos son las primeras transacciones que se realizan, las que representan una muy baja proporción del total proyectado para toda la jornada. De ahí que estos valores no pueden tomarse como una tendencia definida.



Sin embargo, analistas de Wall Street anticipan que el “default selectivo” anunciado por la administración Macri no será bien recibido en el mundo de las finanzas.



Las postergaciones de los títulos y letras de corto plazo que aquellas empresas y bancos tomaron en su momento determinan que estas firmas u organismos no contarán con el dinero que tenían pactado tener. Para algunas de las empresas el hecho de no contar con estos fondos previstos podría complicar sus flujos de cajas e inclusive alguna podrían tener problemas para pagar sueldos.



Habrá que esperar ahora como abrirá el mercado cambiario. En pocas horas más comenzará la pulseada del Banco Central con la divisa norteamericana, buscando la entidad monetaria poner un techo sobre su cotización.



En este complejo contexto, no se descarta que el Gobierno tome nuevas medidas económicas y financieras, y que los anuncios de ayer son tan solo un primer paso de un programa mucho más integral.