Los que van a renovar la oblea de GNC deben tener permiso de circulación

Hace unos días una resolución resolvió que la renovación de obleas de GNC se efectuará únicamente a unidades cuya habilitación hubiera vencido en marzo de 2020, y cuyo titular debe ser un sujeto exceptuado por la normativa emitida en el marco de la emergencia sanitaria, ahora el ENARGAS lanzó una medida complementaria.

La norma dice que el taller tiene la responsabilidad de exigir al responsable del rodado, el certificado para circular correspondiente y guardar copia de este o fotografía tomada con el medio tecnológico del cual disponga, para adjuntarlo, una vez que pueda ser impreso, a la Ficha Técnica correspondiente junto con la restante documentación.

Entre otras obligaciones, el Ente Regulador ordena a los talleres a adoptar un sistema de turnos o citas previas con los interesados, fijando anticipadamente día y horario de atención, evitando de tal forma la concurrencia masiva de personas.

“Los lunes y miércoles serán asignados para las obleas vencidas cuya numeración sea par; y los martes y jueves, para las obleas de número impar. Los viernes podrán concurrir indistintamente pares o impares”, establece.

En este sentido, es clara cuando establece que no podrán permanecer en las instalaciones más de dos vehículos al mismo tiempo, a la par que no se admitirá la presencia de acompañantes al ingreso. Si la dimensión del lugar no permite asegurar la presencia de individuos a la distancia establecida por la autoridad de aplicación respectiva, sólo se permitirá la presencia de un vehículo.

Además, deberán observar que las personas presentes en las instalaciones cumplan las pertinentes medidas de higiene, prevención y seguridad, permaneciendo a una distancia mínima determinada por la autoridad de aplicación respectiva evitando todo tipo de contacto personal.