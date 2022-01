Las alternativas para los turistas ante la lluvia torrencial en Bariloche

La lluvia torrencial en Bariloche cambió la postal de enero por playas desiertas al igual que el Centro Cívico, fotógrafos con perros San Bernardo cobijados bajo los techos más cercanos a la espera de que el clima mejore, turistas con paragüas de recorridas por el centro y chocolaterías abarratadas de gente, con colas y carteles que indicaban demoras de más de 30 minutos.

Estefanía y Gabriela Tea llegaron a la ciudad el lunes pasado desde Concepción, en Entre Ríos. La baja temperatura y la llovizna de los últimos días no las acobardó y recorrieron Colonia Suiza y Circuito Chico. Pero la intensa lluvia de ayer cambió los planes. «Hoy no nos queda otra que recorrer el centro. No da para otra cosa, solo comer algo rico y conocer el shopping. Pensar que en Entre Ríos hace 42 grados y acá andamos con las únicas camperas que trajimos. Vinimos con pura ropa de playa», reconoció riseuña una de las mujeres, mientras aguardaban en la Oficina de Turismo, frente al Centro Cívico.

Una empleada del centro de informes turísticos aseguró que las consultas se incrementaron durante los días de lluvia. «Con los días lindos, todos encuentran un buen plan. Pero cuando empieza a llover, vienen a preguntar qué pueden hacer. Registramos mucha gente que estaba alojada en campings y desisten. Buscan otro tipo de alojamientos. Sucede que no hay mucha disponibilidad», señaló.

Salidas gastronómicas, salas de escape, bowling, museos y cine son algunas de las sugerencias que se brinda desde la oficina municipal.

«Nos consultan mucho sobre el pronóstico y en estos últimos días, nos han preguntado a dónde pueden ver nieve. La gente ve los cerros un poco pintados y surgen expectativas para ir a tocarla. Les explicamos que pueden subir el cerro Catedral pero aclaramos que no hay mucha nieve», aclaró la trabajadora del área de Turismo.

«¿Alguna excursión que podamos hacer?», preguntaba una mujer con su pareja en una agencia de la calle Mitre. «Y el catamarán es una buena opción. Es cerrado. Y yo prefiero ir un día como hoy con la mitad de gente», le responderon.

Morena Zucal, de la agencia Turismo Bariloche, aseguró que los turistas buscan excursiones «en las que no estén tan expuestos, como Tronador o Circuito Chico. Son paseos guiados terrestres en camioneta. La recomendación es que lleven viandas y que reserven con anticipación, incluso para los que vienen en febrero».

Dijo que el 70% de los pasajeros visita Bariloche en auto o alquila alguno. «Todo lo que es éjido urbano lo hacen por su cuenta. Lo más buscado como excursiones son Isla Victoria y Puerto Blest. Después están los pasajeros que vienen por primera vez y eligen San Martín de los Andes, Tronador o conocer el parque nacional», indicó Zucal aunque recalcó que «por lo general, tratan de ubicar los paseos los mejores días de sol».

Miguel Quilodrán, de U-Rent a Car, admitió que los días de lluvia reciben más consultas por parte de los turistas. Pero hasta el lunes, por ejemplo, no cuentan con disponibilidad para alquilar un auto.

«La mayoría nos pregunta si tenemos algo para ya, pero les decimos que lamentablemente, por el momento, no hay nada. La gente llega en avión y renta un auto para moverse acá durante toda la semana. De este modo, no depende del colectivo ni de las excursiones«, afirmó.

Lucas y Micaela Ibañez, oriundos de Neuquén, aguardaban en una fila para ingresar a la cafetería de El Turista. La pareja recorrió San Martín de los Andes con una leve llovizna y decidieron cerrar sus vacaciones en Bariloche. «De golpe nos encontramos con este chaparronazo en nuestro último día. Vinimos a desayunar algo rico, daremos una vuelta para caminar un poco y ver cómo está la ciudad y, agarramos la ruta para volver a casa», señaló la mujer.

En la cafetería de la chocolatería Rana Nui, un cartel informaba una demora de 40 minutos. Pese a la indicación, la gente aguardaba una mesa. «Estamos hasta las manos. La gente se quiere sentar calentita a tomar algo. Tienen que esperar, pero de todas maneras se quedan», expresó Luciano, un empleado.

Cómo vienen los próximos días en Bariloche y Las Grutas

El meteorólogo Fernando Frassetto, de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, aseguró que las lluvias continuarán hasta este jueves en la zona cordillerana y en la costa atlántica. Luego, «irá mejorando paulatinamente».

«Con un ascenso de temperatura, vuelven los días más templados, no con calor excesivo, pero mejoran las condiciones«, detalló Frassetto, al tiempo que aclaró que será «un período inestable».

«El verano será así: cambiante con períodos estacionales cálidos alternados con ingresos de aire más fríos», dijo y aclaró que la primera quincena de febrero será cálida en la zona andina, alternada con períodos más frescos.

Insistió en que «las lluvias más importantes están previstas hasta mañana en la cordillera y en la costa rionegrina, pero después mejora. En Las Grutas se espera calor para el fin de semana, con más de 30 grados».