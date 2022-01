Los turistas en Bariloche no consiguen pasajes para viajar a La Angostura o El Bolsón

No se consiguen pasajes para viajar, al menos en lo inmediato, a Villa La Angostura, El Bolsón o Esquel. Foto: archivo

Julián acaba de llegar a la terminal de ómnibus de Bariloche desde Buenos Aires, con seis amigos. El destino final de las vacaciones era Esquel, pero los planes cambian de manera forzosa por la falta de pasajes.

«Nos acabamos de enterar que está todo colapsado y no hay pasajes ni para hoy, ni para mañana ni pasado. Estamos evaluando llegar hasta un punto intermedio y ver qué hacemos. Hacía tres años que no venía para esta zona, así que me sorprendió», dijo Julián Estevez, oriundo de Berazategui.

Los jóvenes no se resignan y consultan en cada una de las ventanillas de la estación de micros. Pero la respuesta es la misma: no hay pasajes para viajar a Villa La Angostura, El Bolsón y Esquel hasta dentro de algunos días.

La situación de Julián se reitera con otros visitantes que resultan sorprendidos por la falta de disponibilidad para viajar de manera inmediata a los destinos turísticos más cercanos a Bariloche. Los turistas que tenían planeada una visita en el día, lo posponen para otro momento. Quienes tenían reservado alojamiento en algunos de esos destinos, en cambio, insisten en buscar alguna solución.

Una empleada de la terminal de ómnibus reconoció que hoy, la empresa Vía Bariloche ofrece 10 servicios diarios a El Bolsón. Como los micros se llenaban, se agregaron tres más, pero también se completan de inmediato. A Villa La Angostura, hay unas seis salidas diarias y se suelen agregar uno o dos refuerzos que también se llenan.

«Para viajar a La Angostura, recién tenemos lugar para el lunes o martes. Para El Bolsón, el miércoles. Esto afecta mucho a los mochileros, a los extranjeros porque las familias, por lo general, se mueven en auto. Buscan cualquier opción de traffics, taxis. Se juntan entre varios para poder pagar las tarifas«, reconoció la mujer al tiempo que dijo que la falta de pasajes es recurrente desde las fiestas de fin de año.

Un pasaje a El Bolsón cuesta 720 pesos; 500 pesos, a Villa La Angostura y 1520 pesos, a Esquel.

Ariel Romairone y Fernando Grossi aguardaban en una de las hileras para comprar un pasaje de regreso desde El Bolsón. «Sacamos el pasaje de ida días atrás, pero no nos dimos cuenta de sacar la vuelta también por las dudas porque ya nos volvemos a Mar del Plata. Como vemos que todo está muy complicado, no nos queremos arriesgar«, dijo Romairone.

Grossi agregó: «Para viajar de Mar del Plata a Bariloche tuvimos que sacar los pasajes seis días antes. La idea era alojarnos en la ciudad pero hay tanta demanda que tuvimos que acampar en Colonia Suiza. De todos modos, prefiero este caos, que haya trabajo a que esté todo cerrado».

Una empleada de Vía Bariloche reconoció que antes de la pandemia, la demanda para viajar a los destinos turísticos más cercanos también era alta. «Solíamos tener 15 servicios diarios. Hoy tenemos siete a El Bolsón y seis a La Angostura. Nadie esperaba esto en medio de una pandemia. Suena hasta inconsciente», dijo la muijer. Y reconoció también que es complicado sumar refuerzos porque hay muchos choferes aislados por Covid-19.

Marcelo hacía cola frente a una de las empresas. Trabaja en Villa Traful pero necesitaba viajar este jueves hasta El Bolsón. «Jamás imaginé que no iba a conseguir pasajes. Tengo que llegar sí o sí así que no sé. Tendré que hacer dedo«, dijo.

Alejandro Magenshab, a cargo de la Secretaría de Turismo en la Terminal de Ómnibus, aseguró que reciben entre 35 y 40 consultas por falta de pasajes a diario. «Está muy complicado. Vía Bariloche no tiene tantos servicios diarios como solía tener en temporada. Antes, tenía un servicio cada hora y media. Ahora, tenés seis a El Bolsón», señaló.

Desde la oficina municipal, se recomienda a los turistas que se ven obligados a viajar por la falta de alojamiento a contratar un taxi o remís. Los valores rondan los 12.000 pesos a El Bolsón y 8.000 pesos a La Angostura. «Hay un servicio Aeroangostura o Aerobolsón que sale del aeropuerto. Esa es otra opción«, dijo.