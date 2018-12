Para estar saludables es fundamental el buen descanso

Esto está comprobado científicamente. Respetar las horas de descanso son fundamentales para sentirnos bien y tener un mejor rendimiento, sobre todo si practicamos algún deporte.

El descanso es el sueño reparador por excelencia para preparar al organismo para el día siguiente.

Lo ideal sería dormir en 6, 7 ½ o 9 horas. Y la explicación de por qué es que: el sueño se estructura en ciclos de 90 minutos. Según el Functional Medical Institute y la Harvard Medical School, lo ideal es despertarse al final de cada ciclo después de 4, 5 o 6 ciclos (de ahí la cantidad de horas mencionadas).

Despertarse en el medio de un ciclo genera lo que todos alguna vez padecemos: malestar, mal humor y cansancio. También ocurre que a veces dormimos muy poco y nos levantamos con mucha energía, y es porque seguramente coincidió con un múltiplo de 90 minutos, lo que nos aseguró el efecto de al menos 1,2 o 3 ciclos completos.

Entonces, para un buen descanso, deberíamos programar nuestro tiempo de sueño de atrás para adelante. Hay que establecer un horario fijo para despertarnos todos los días, o al menos que se pueda cumplir la mayor parte de la semana. Es así que si pretendo dormir 7 ½ –que serían 5 ciclos de 90 minutos– hay que considerar que 8 AM menos 7 ½ me da que me tendría que dormir a las 0,30. Como tardamos, por lo general, media hora en dormirnos, digamos que con irnos a la cama tipo 0 estaría muy bien.